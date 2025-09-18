Kradzież samochodu Tuska. "Musimy zakładać ten gorszy scenariusz"

W nocy z 9 na 10 września, kiedy w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły rosyjskie drony, w Sopocie skradziono auto należące do rodziny Donalda Tuska. Służby odnalazły je po kilku godzinach. W sobotę podejrzany o kradzież lexusa Łukasz W. został zatrzymany na lotnisku w Gdańsku. Sąd aresztował go na trzy miesiące.

W czwartek "Rzeczpospolita" napisała, że złodziej premierowskiego lexusa to człowiek spoza środowiska złodziei samochodów, a sprawa w wielu punktach wymyka się regułom panującym w świecie przestępczym. Według ustaleń gazety, kwestię tego, czy sprawa ma drugie dno, bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

– Postawię taką hipotezę: a gdyby to była ruska prowokacja zrobiona po to, by przerzucić lexusa na Ukrainę i tam "zdemaskować" niby całą operację? Nadać jej narrację typu: "Ukraińcy ukradli auto premierowi Polski, która wspiera bardzo mocno Ukrainę". W świecie służb trzeba bardzo szeroko uruchamiać wyobraźnię na temat działań przeciwnika. I niczego nie bagatelizować – stwierdził rozmówca "Rz".

Siemoniak: Zawsze zakładamy, że ten gorszy scenariusz może być prawdziwy

O doniesienia "Rzeczpospolitej" pytany był w Polsat News minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. – Wiemy tyle, że dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany. To są fakty. Natomiast i policja, i Służba Ochrony Państwa, i ABW działają, żeby wszystkie aspekty tej sprawy, powiązania osób, wyjaśnić – powiedział.

Dodał, że artykuł w "Rz" to "hipotezy, które mogą okazać się prawdziwe albo nie". – Najważniejsze jest to, że we wszystkich takich sytuacjach zawsze zakładamy, że ten gorszy scenariusz może być prawdziwy – podkreślił.

Przypomniał w tym kontekście o serii pożarów w Polsce. – Były akty dywersji, których efektami były wielkie pożary i doszliśmy do tego, kto, co, gdzie i jak, na przykład pożar Centrum Marywilska – argumentował.

twitter

Czy kradzież samochodu Tuska i drony nad Polską to przypadek?

– Jeśli nagle w takiej nocy kradziony jest samochód należący do premiera, jeżeli kilka dni później latają drony nad Belwederem i innymi budynkami rządowymi, to musimy zakładać (ten gorszy scenariusz – red.), i tak działa w tych wypadkach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – przekonywał Siemoniak.

Dopytywany, czy trop ewentualnego udziału obcych służb jest sprawdzany przez polskie służby, minister odparł, że "oczywiście tak".

Czytaj też:

Co się stało w Wyrykach? Na biurko prezydenta trafił raport