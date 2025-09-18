Polska kupi uzbrojenie od USA. Olbrzymia kwota

Informację w tej sprawie przekazała w czwartek agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA), która należy do Pentagonu.

Zgodnie z komunikatem DSCA, decyzja Departamentu Stanu dotyczy potencjalnej sprzedaży 2506 pocisków, a także 253 wyrzutni zaopatrzonych w przyrządy celownicze.

Kosiniak-Kamysz potwierdza doniesienia. Padły konkretne liczby

Informacja została potwierdzona przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

"Javeliny dla Polski. Departament Stanu USA udzielił zgody na sprzedaż Polsce 253 wyrzutni i ponad 2,5 tysiąca pocisków wraz z niezbędnym szkoleniem i zapasem części zamiennych" – napisał szef MON na portalu X.

"Javelin to przeciwpancerny pocisk kierowany będący na uzbrojeniu Wojsk Obrony Terytorialnej" – dodał Kosiniak-Kamysz.

Wsparcie dla polskich F-35. Zielone światło dla sprzedaży pakietu

Waszyngton zatwierdził pod koniec sierpnia sprzedaż usług logistycznych i wsparcia dla polskich F-35. Amerykański Departament Stanu ogłosił decyzję o sprzedaży Polsce pakietu usług związanych z utrzymaniem, logistyką i wsparciem programowym dla myśliwców F-35.

Za realizację kontraktu odpowiadać będzie General Electric Aerospace, a jego wartość szacowana jest na 1,85 mld dolarów. To kluczowy element przygotowań Polski do pełnego wykorzystania nowoczesnych samolotów bojowych piątej generacji.

Polska na mocy umowy podpisanej w 2020 roku ma otrzymać 32 myśliwce F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i zapasowymi silnikami, o łącznej wartości ponad 4,5 mld dolarów. Maszyny te mają stać się obok F-16 głównym filarem polskiego lotnictwa wojskowego, znacząco podnosząc zdolności obronne kraju i jego pozycję w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

