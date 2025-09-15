Ekspert: Rosja chce postawić NATO przed strategicznym dylematem
Udostępnij11 Skomentuj
Opinie

Ekspert: Rosja chce postawić NATO przed strategicznym dylematem

Dodano: 
Władimir Putin, prezydent Rosji
Władimir Putin, prezydent Rosji Źródło: Wikimedia Commons
Niemiecki politolog uważa, że wysyłając nad Polskę drony, Rosja próbuje postawić NATO przed strategicznym dylematem.

"Celem wysłania do Polski rosyjskich dronów było nie tylko przetestowanie zdolności NATO do reakcji, lecz także postawienie Europy przed strategicznym dylematem: wspierać Ukrainę, czy bronić wschodniej flanki Sojuszu" – przekonuje niemiecki politolog Herfried Muenkler. W wywiadzie dla tygodnika "Die Zeit" wskazuje, że wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną jest "alarmującym wydarzeniem" z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa.

Muenkler uważa, że nie wolno bagatelizować tego incydentu, bo chociaż drony nie były uzbrojone w ładunki wybuchowe, to były bez wątpienia dronami bojowymi. Ekspert wskazuje, że decyzja o operacja nie była inicjatywą rosyjskich wojskowych, lecz musiała przyjść "z samej góry", czyli od władz Rosji i zostać zaakceptowana przez Kreml. Stąd cała sprawa ma wydźwięk polityczny.

Odwrócić uwagę od Ukrainy

Zdaniem politologa, celem akcji, oprócz chęci przetestowania zdolności do reakcji Polski i NATO, mogło być wywarcie presji na Sojusz, aby w krótkim czasie rzucił wszystkie siły na zabezpieczenie całej flanki wschodniej i przeniósł tam wszystkie dostępne systemy obrony przeciwlotniczej. Miałoby to doprowadzić to odwrócenia politycznej uwagi od Ukrainy i ograniczenia pomocy dla tego państwa, w tym wycofania stamtąd zachodnich systemów obrony powietrznej.

Herfied Muenkler przypomniał, że Rosja położyła ostatnio nacisk na wojnę z powietrza i stara się zapobiec wzmocnieniu ukraińskich sił przeciwlotniczych przez Zachód. "Można to nazwać utworzeniem przez Rosję drugiego frontu" – zauważa. Celem Kremla byłoby skupienie sił Sojuszu na obronie swojej wschodniej flanki i uniemożliwienie NATO działania w miejscach, które mają decydujące znaczenie dla wyniku wojny na Ukrainie.

Czytaj też:
Putin i Zełenski nigdy się nie spotkają? Trump wskazał główną przeszkodzęCzytaj też:
Morawiecki: Musimy uwolnić polski sektor dronowy!

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: "Die Zeit"/Onet
Czytaj także