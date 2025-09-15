Morawiecki: Musimy uwolnić polski sektor dronowy!

"Musimy uwolnić polski sektor dronowy. Co należy zrobić, aby jak najszybciej osiągnąć ten cel?" – pyta narrator w spocie opublikowanym w mediach społecznościowych przez Mateusza Morawieckiego.

– Włączać przedsiębiorstwa prywatne, które by mogły prowadzić działania na zasadzie dużej elastyczności. Szybko dostosowywać się do tego, co jest potrzebne na polu walki – słyszymy wypowiedź wiceprezesa PiS.

Dalej narrator wylicza: "Mamy know-how, świetnych polskich inżynierów, potencjał polskich firm. Teraz czas na utorowanie im szlaku poprzez konkretne i natychmiastowe działania deregulacyjne".

"Ostatnie wydarzenia nad polskim niebem dowiodły, że na już potrzebujemy nowoczesnego systemu monitorowania nieba. Polskie technologie radarowe i dronowe sprawdziły się w wojnie na Ukrainie, a nasze firm dysponują nowymi patentami i pomysłami. Polski rząd musi w końcu zacząć działać. Współpracujmy. Politycy, przedsiębiorcy, naukowcy, wojskowi. Bo Polska, aby być bezpieczna, musi być silna wielowymiarowo" – słyszymy.

Drony nad Polską a alert RCB. Spór o komunikację kryzysową

Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną wywołało w nocy z wtorku na środę błyskawiczną reakcję wojska i sojuszników z NATO oraz spór o komunikaty płynące do obywateli. Doradca prezydenta Błażej Poboży w programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News mocno skrytykował działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. – Nie może być tak, że obywatele dostają komunikat o 7, kiedy od 3:30 pan prezydent i wszystkie instytucje rządowe są w pełnej gotowości i rozwiązują tę sytuację – podkreślał.

Jak zaznaczył, w jego ocenie w nocy doszło do kryzysu komunikacyjnego. – Komunikat do mieszkańców dociera o 7, a potem jeszcze jest absolutnie katastrofalna… Przepraszam, ale w wymiarze komunikacyjnym – tak nie może wyglądać komunikacja kryzysowa. Wystąpienie rzeczniczki MSWiA przejdzie do historii – ocenił doradca prezydenta.

Inaczej sytuację widział poseł Paweł Bliźniuk z Platformy Obywatelskiej. – Moim zdaniem ta współpraca na tym najwyższym poziomie była bardzo poprawna, skuteczna. Komunikacja, jeżeli chodzi o informowanie o sytuacji (…) wydaje mi się, że tutaj wszystkie instytucje państwa polskiego zdały ten egzamin – mówił.

Poseł Paweł Śliz z Polski 2050 odniósł się z kolei do zarzutów o niewykorzystanie przez służby alertu RCB. – Opinię, czy RCB zareagowało za późno, należy pozostawić biegłym, a nie politykom. Ja nie jestem strategiem, który mógłby powiedzieć, że o 3 w nocy należy poinformować wszystkich obywateli SMS-em: "Słuchajcie, drony są nad Polską". – Jesteśmy w czasach pokoju – stwierdził. –Może nie było konieczności zawiadamiać w nocy obywateli – dodał.

