Atak Rosji na Polskę. Polacy ufają sojusznikom

"Czy wierzysz, że nasi sojusznicy (np. USA, Niemcy, Francja) pomogą nam w przypadku ataku Rosji na Polskę?" – takie pytanie postawiono respondentom w sondażu przeprowadzonym przez pracownię Pollster dla "Super Expressu". Na tak postawione pytanie 67 proc. ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Przeciwnego zdania jest 33 proc. respondentów.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków.

– To pokazuje też bardzo duże zaufanie w sojusz jako siłę militarną i polityczną. Znacznie większe niż np. wobec Unii Europejskiej. Nawet w sytuacji gdy USA, będące główną siłą militarną NATO, zdają się dziś politycznie lawirować, spójność sojuszu jako całości zdaje się być niezachwiana. To jest zauważane nie tylko przez Polaków, ale również przez Rosję – komentuje Juliusz Sabak. Naczelny Portalu Obronnego dodaje, że reakcja Sojuszu na dronowy nalot pokazuje, że to zasadna ocena.

NATO reaguje na wtargnięcie rosyjskich dronów. Uruchamia "Wschodnią Straż"

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił nową inicjatywę, której celem będzie wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. – W środę liczne rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Uruchomiona została obrona przeciwlotnicza NATO, która skutecznie zapewniła ochronę terytorium Sojuszu. Było to największe natężenie naruszeń przestrzeni NATO, jakie mogliśmy zaobserwować, ale nie był to odosobniony incydent. Naruszenia rosyjskie na naszej wschodniej flance stają się coraz częstsze – powiedział na piątkowej konferencji prasowej w Kwaterze Głównej w Brukseli sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Przypomniał, że rosyjskie drony naruszały w przeszłości przestrzeń powietrzną Rumunii, Litwy oraz Łotwy.

Rutte podkreślił, że sojusznicy z NATO wyrazili pełną solidarność z Polską. – Rozpoczynamy operację "Eastern Sentry" ["Wschodni Strażnik – przy. red.], aby wzmocnić naszą reakcję na wschodniej flance – ogłosił szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zaznaczył, że nowa inicjatywa zacznie działać "w najbliższych dniach". – Będzie angażowała szereg środków z Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i innych państw. NATO będzie robiło wszystko, by odstraszać wrogów i bronić sojuszników – tłumaczył.

Czytaj też:

Szefernaker: Niektórzy odwracają uwagę od tego, jak osłabiali państwoCzytaj też:

Rosja wystrzeliła hipersoniczny pocisk. "Odpowiedź na działania USA i ich sojuszników"