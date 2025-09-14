Rosja wystrzeliła hipersoniczny pocisk. "Odpowiedź na działania USA i ich sojuszników"

Jak poinformowało ministerstwo obrony w Moskwie, rakieta została odpalona z fregaty "Admirał Gołowko" należącej do Floty Północnej. Pocisk trafił w wyznaczony cel na Morzu Barentsa, co – według komunikatu resortu – zostało potwierdzone "bezpośrednim trafieniem". Wiadomo też, że w ćwiczeniu brał udział także morski samolot rozpoznania dalekiego zasięgu Tu-142, który pomagał w namierzaniu celu. Obszar testu został wcześniej zamknięty dla cywilnych jednostek i lotnictwa.

Pocisk ma być "odpowiedzią na działania USA i ich sojuszników"

"Cyrkon" to, jak podkreślają eksperci, jedna z najnowszych i najbardziej zaawansowanych broni w arsenale Rosji. To hipersoniczny pocisk manewrujący, który według rosyjskich źródeł osiąga prędkość nawet Mach 8–9 (około 9–11 tysięcy km/h). Dzięki temu może pokonywać systemy obrony przeciwrakietowej i uderzać w cele na dystansie do 1000 km. Pocisk może być odpalany zarówno z okrętów nawodnych, jak i z okrętów podwodnych.

Moskwa podkreśla, że "Cyrkon" ma być elementem odstraszania wobec NATO, a także „odpowiedzią na działania USA i ich sojuszników”. Zachodni eksperci zwracają jednak uwagę, że rosyjskie komunikaty mogą być propagandowo wyolbrzymiane – dokładne parametry i skuteczność broni nie zostały niezależnie potwierdzone.

Pokaz siły Rosji

W piątek 12 września na Białorusi rozpoczęły się rosyjskie ćwiczenia wojskowe "Zapad-2025", które potrwają do 16 września. Według litewskiego Ministerstwa Obrony, w ćwiczeniach Zapad bierze udział około 30 000 rosyjskich i białoruskich żołnierzy. Manewry obejmują terytorium Białorusi, Obwodu Królewieciego, regionu Arktyki i zachodnich obwodów Rosji.

Państwa bałtyckie i Polska obawiają się, że Moskwa mogłaby wykorzystać manewry do sprawdzenia gotowości bojowej NATO. – Nie spodziewamy się bezpośredniego zagrożenia, ale ryzyko prowokacji zawsze istnieje – powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Z kolei łotewski minister obrony Andris Spruds podkreślił, że rosyjskie ćwiczenia nie są jedynie demonstracją militarną, ale także "kampanią informacyjną, której celem jest podważenie poczucia bezpieczeństwa ludzi”.

Czytaj też:

Rosja oskarża Polskę na forum ONZ. "Eskaluje konflikt i działa w interesie Kijowa"Czytaj też:

W nocy Polska zamknęła granicę z Białorusią. "Do odwołania"