Prezydent podpisał ważny dokument. "Postanowienie ma charakter niejawny"

"Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji »Eastern Sentry«" – ogłosiło w niedzielę za pośrednictwem platformy X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. "Postanowienie Pana Prezydenta ma charakter niejawny" – dodano.

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił w piątek nową inicjatywę, której celem jest wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. To reakcja na wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski oraz innych państw członkowskich Paktu.

– Rozpoczynamy operację "Eastern Sentry" ["Wschodni Strażnik" – przy. red.], aby wzmocnić naszą reakcję na wschodniej flance – poinformował Rutte. Zaznaczył, że nowa inicjatywa "będzie angażowała szereg środków z Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i innych państw. NATO będzie robiło wszystko, by odstraszać wrogów i bronić sojuszników".

– Zintegrowana obrona przeciwlotnicza z powietrza i lądu będzie kluczowa. (...) "Eastern Sentry" będzie pokrywać całą wschodnią flankę Sojuszu. Od dalekiej północy do Morza Czarnego i Śródziemnego i gdziekolwiek gdzie możemy zobaczyć zagrożenie ze strony Rosjan – wyjaśnił naczelny dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich.

– To jest bezpośrednia odpowiedź na nasz wniosek i na konsultacje z sojusznikami, a także bezpośrednia odpowiedź na naruszenie przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. To jest najważniejsza konkluzja dzisiejszego dnia. Nie Polska, nie Ukraina, nie państwa, które uczestniczyły bezpośrednio w akcji obrony polskiej przestrzeni powietrznej, ale całe NATO potwierdza tę zasadniczą kwestię – to rosyjskie drony naruszyły, w sposób bardzo agresywny i systemowy, polską przestrzeń powietrzną. NATO zdecydowało, że ta prowokacja ze strony Rosji nie może pozostać i nie pozostanie bez odpowiedzi – skomentował w piątek w Sejmie premier Donald Tusk.

