„Jesień z Kulturą” i autorami

Fryzjer gwiazd – Adam Szulc, były wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Dariusz Lipiński oraz popularny pisarz książek dla najmłodszych Jakub Skworz zainaugurowali na poznańskich Winogradach tegoroczną „Jesień z Kulturą” organizowaną przez Zysk i S-ka Wydawnictwo oraz Wydawnictwo Nowa Baśń.

Na pikniku, którego głównymi bohaterami obok książek i ich autorów byli czytelnicy, zwłaszcza ci młodsi wiekiem, pojawiło się wielu poznaniaków. Dla tych, których przyprowadzili rodzice, były specjalne animacje, zabawy w kolorowych tunelach, malowanie twarzy i edukacyjne publikacje. Dla starszych – możliwość poznania nowości wydawniczych dotyczących np. historii Polski oraz spotkania i prywatne rozmowy ze znanymi autorami.

– Myślisz sobie, co taki fryzjer ma do powiedzenia? – śmieje się w rozmowie z „Do Rzeczy” Adam Szulc, poznański barber, u którego strzygą się znane osoby ze świata filmu, mediów i sportu. – Dzisiaj dobry fryzjer musi być oczytany, mieć wiedzę o polityce, kulturze, sporcie, gospodarce, zaprosić klienta do rozmowy i poprowadzić ją – dodaje. Szulc jest autorem wydanej właśnie książki „Fryzjer męski” opisującej historię fryzjerstwa od starożytności do czasów współczesnych.

Z kolei Dariusz Lipiński, przez wiele lat poznański samorządowiec, później poseł PO, obecnie polityk Zjednoczonej Prawicy, przejechał rowerem setki kilometrów – od Paryża do Santiago de Compostela. A to, co zobaczył, opisał w swojej „Po kręgosłupie Europy”, będącej nie tylko zapisem podróży, refleksjami nad chrześcijańskimi korzeniami naszego kontynentu, lecz także obrazem coraz bardziej zatracającej swoją tożsamość laickiej Europy.

„Jesień z Kulturą”, nad którą objął patronat tygodnik „Do Rzeczy”, jest kontynuacją organizowanych od sześciu lat w różnych miastach Polski serii letnich festynów, podczas których można spotkać się z autorami ulubionych książek.

– W trakcie rozmów, przy których z przyjemnością jestem, goście festynów pytają autorów o najróżniejsze rzeczy. Począwszy od źródeł inspiracji do książki, sposobów zbierania materiałów źródłowych, a skończywszy na prośbach opowiedzenia tego, co w ich książkach, ze względu na ograniczenia objętościowe, się nie znalazło – opowiada Tadeusz Zysk, prezes wydawnictwa Zysk i S-ka. – A najmłodsi często pytają, jak zostać pisarzem i dzięki przygotowanym animacjom i upominkom mogą połknąć bakcyla czytania. I to jest też ogromna wartość dodana akcji – dodaje.

„Jesień z Kulturą” organizowana będzie także w kolejne weekendy w różnych miejscach Poznania.