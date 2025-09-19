Sikorski chce strącać rosyjskie drony. Polacy wyrazili zdanie

Minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski odniósł się do prośby Kijowa o możliwość przechwytywania rosyjskich rakiet i dronów nad terytorium Ukrainy. W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News szef MSZ stwierdził, że Polska powinna poważnie rozważyć taką opcję, jeśli zagrożenie dla polskiego terytorium staje się realne. – Jeśli Ukraińcy nas proszą, żeby to robić nad ich terytorium, gdy te rosyjskie rakiety czy drony już nam zagrażają, to ja uważam, że warto to rozważyć – powiedział Sikorski.

Szef dyplomacji wyjaśnił, że ewentualne operacje wymagałyby wspólnej decyzji państw NATO, ponieważ obecnie do obrony polskiej przestrzeni powietrznej wykorzystywane są aktywa sojusznicze z Włoch, Niemiec, Holandii i Polski. Przyznał też, że wśród europejskich partnerów na razie brakuje entuzjazmu dla tej propozycji. – Entuzjazmu na razie nie ma, ale kropla drąży skałę – skomentował wicepremier.

Sondaż: Polacy ocenili pomysł Sikorskiego

Z sondażu SW Research dla Wirtualnej Polski wynika, że większość Polaków opowiada się za zestrzeliwaniem na terytorium Ukrainy rosyjskich dronów i rakiet, które mogą naruszyć polską przestrzeń powietrzną.

53 proc. respondentów uważa, iż Polska powinna strącać takie obiekty zanim przekroczą granicę – 29,7 proc. jest w tej kwestii "zdecydowanie za".

Przeciwnego zdania jest 23,7 proc. badanych. Wśród nich 8,9 proc. stanowczo sprzeciwia się takiemu działaniu.

Zdania w tej sprawie nie miało 23,3 proc. ankietowanych.

Za zestrzeliwaniem rosyjskich maszyn nad Ukrainą opowiedziało się 59,4 proc. mężczyzn i 47,4 proc. kobiet. Przeciwnego zdania jest 20,8 proc. panów i 26,2 proc. pań.

W przypadku podziału na grupy wiekowe, pomysł popiera 55,4 proc. osób w wieku 25-34 lata, 54,8 proc. w grupie 35-49 lat oraz 55,2 proc. wśród respondentów powyżej 50. roku życia. Najbardziej sceptyczni są najmłodsi respondenci. W grupie do 24. roku życia – 35,6 proc. jest za zestrzeliwaniem dronów nad Ukrainą, a 39,1 proc. przeciw.

Największe poparcie – 66,7 proc. – za zestrzeliwaniem obiektów deklarują respondenci z wykształceniem zawodowym.

