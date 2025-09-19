Czy Trump pomógłby Polsce w razie ataku? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Pracownia SW Research na zlecenie Onetu zapytała ankietowanych: "Czy uważa Pani/Pan, że Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa udzieliłyby Polsce pomocy wojskowej w przypadku ataku zewnętrznego?".

37,9 proc. osób odpowiedziało "tak", natomiast 33,1 proc. "nie". Zdania w tej sprawie nie ma 29 proc. respondentów.

Onet komentując te wyniki napisał, że "zaufanie do amerykańskiego przywódcy jako gwaranta bezpieczeństwa Polski jest ograniczone". "W kontekście rosnącego zagrożenia ze strony Rosji takie nastroje mogą mieć wpływ na debatę o przyszłości polskiej polityki obronnej i relacjach transatlantyckich" – czytamy.

Sondaż został zrealizowany w dniach 16-17 września 2025 r. metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 824 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy; próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Trump o rosyjskich dronach nad Polską: To mogła być pomyłka

Pytania o stosunek Donalda Trumpa do bezpieczeństwa Polski pojawiły się po tym, kiedy prezydent USA komentując wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną stwierdził, że "to mogła być pomyłka".

Głos w tej sprawie Trump zabrał ponownie w czwartek. – Po prostu nie mogę skomentować, czy to była pomyłka, czy nie. Nie powinno ich (dronów – red.) tam być, bądźmy szczerzy. Ale podobno zostały wyłączone. Dzisiaj można wyłączać drony. Świetnym sposobem ataku na drona jest wyłączenie go, a one spadają wszędzie. Więc miejmy nadzieję, że tak było – stwierdził w wywiadzie dla Fox News.

10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Było ich 21. Trzy zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo, w tym holenderskie myśliwce F-35. Dotychczas odnaleziono 18 szczątków dronów, ostatni w środę (17 września) w miejscowości Stanisławka (woj. lubelskie).

