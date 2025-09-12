Trump o rosyjskich dronach nad Polską: To mogła być pomyłka

Trump poproszony przez korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego o komentarz do wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski odparł: – To mogła być pomyłka, ale niezależnie od tego nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji i mam nadzieję, że ona wkrótce się skończy.

Na wypowiedź prezydenta USA zareagował szef MSZ Radosław Sikorski. "Nie, to nie była pomyłka" – napisał w serwisie X, odnosząc się do publikacji portalu TVN24 relacjonującego słowa Trumpa.

Prezydent USA do tej pory tylko raz publicznie skomentował naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. W środę napisał w swoim serwisie Truth Social: "O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!".

Wtargnięcie rosyjskich dronów. Odnaleziono 17 wraków

W nocy z wtorku na środę (9-10 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów, z czego 17 odnaleziono. Poszukiwania wciąż trwają.

Bezzałogowce bądź ich szczątki zostały znalezione na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

W czwartek wieczorem 17. dron został odnaleziony w miejscowości Przymiarki (powiat biłgorajski) – poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Rosja zaprzeczyła, że planowała ataki na Polskę. Ministerstwo obrony w Moskwie oświadczyło, że maksymalny zasięg użytych dronów nie przekracza 700 km. Strona rosyjska zgłosiła również gotowość do przeprowadzenia konsultacji z polskim MON.

