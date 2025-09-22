Dyskusja o "murze dronowym". Poruszą temat Polski

W ostatnim czasie wielokrotnie dochodziło do naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej krajów UE. Dwa tygodnie temu do Polski wleciało prawdopodobnie ponad 20 dronów z Rosji. Z kolei kilka dni temu rosyjskie myśliwce wleciały w przestrzeż Estonii.

Unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius zapowiedział na czwartek wideokonferencję z udziałem przedstawicieli siedmiu państw przyfrontowych UE na temat "muru dronowego. Rzecznik KE Thomas Regnier poinformował, że w ten sposób Unia chce lepiej poznać potrzeby obronne poszczególnych państw.

Polska wśród zaproszonych na wideokonferencję

Zaproszenia do udziału w wideokonferencji otrzymały: Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia i Bułgaria. KE chce, by w spotkaniu wziął także udział przedstawiciel rządu Ukrainy. Według rzecznika KE, spotkanie ma się odbyć na szczeblu politycznym, spodziewani są więc ministrowie lub wiceministrowie.

– To jest konkretny rezultat wizyt, które przewodnicząca KE Ursula von der Leyen odbyła wraz z komisarzem Kubiliusem w tych krajach w tym miesiącu. Jest to też kontynuacja tego, co przewodnicząca mówiła w swoim orędziu o stanie Unii o potrzebie wzniesienia takiego "muru dronowego", co pokazały wtargnięcia dronów do Polski i Rumunii – powiedział Regnier w poniedziałek.

Rzecznik dodał, że KE chce się dowiedzieć od siedmiu państw członkowskich, jakie są ich potrzeby i możliwości oraz w jaki sposób Komisja może się zaangażować. – Po tym spotkaniu zdecydujemy o potencjalnych następnych krokach – ogłosił.

To, jak Unia Europejska może odpowiedzieć na coraz bardziej agresywną postawę Rosji obejmującą naruszenia powietrza, ma zostać omówione na najwyższym politycznym szczeblu UE – na szczycie unijnych liderów 1 października w Kopenhadze.

