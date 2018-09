Siedział okrakiem na pomniku śp. Lecha Kaczyńskiego. Usłyszał zarzut

45 letni mieszkaniec Rzeszowa zgłosił się dzisiaj po południu do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Mężczyzna oznajmił, że jest on tą osobą, która jest poszukiwana przez funkcjonariuszy w związku z wydarzeniem, jakie miało miejsce 24 sierpnia b.r. przy ul. Balladyny w Kraśniku.

Wówczas nieznany mężczyzna wszedł na pomnik Ofiar katastrofy smoleńskiej i usiadł na barkach posagu śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Postępowanie w sprawie znieważenia pomnika wszczęli kraśniccy policjanci, zaś wizerunek sprawcy został opublikowany na stronie kraśnickiej policji oraz w mediach.

Dziś 45 latek w jednostce kraśnickiej Policji złożył obszerne wyjaśnienia co do swojego zachowania. Mężczyźnie został postawiony zarzut dotyczący znieważenia pomnika. Mężczyzna został zwolniony, a sprawa została przekazana do prokuratury celem zastosowania środka karnego.

Zgodnie z literą prawa, kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.