Incydent w byłym niemieckim obozie. Pijani Finowie wtargnęli na teren Auschwitz

Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji z rąk strażników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przejęli dwóch nietrzeźwych 33–letnich obywateli Finlandii. Mężczyźni zostali ujęci w chwili, gdy bezprawnie wtargnęli na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Birkenau – czytamy w komunikacie oświęcimskiej policji.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 22 września, tuż po godzinie 19. Wtedy to policjanci zostali wezwani przez strażników Muzeum w Brzezince, w związku z ujęciem dwóch nietrzeźwych obywateli Finlandii. Z relacji strażników wynikało, że mężczyźni chwilę wcześniej nie zostali wpuszczeni na teren Muzeum z uwagi na fakt, że obiekt był już nieczynny (we wrześniu zwiedzanie jest możliwe do godz. 18). Po chwili strażnicy zauważyli, że mężczyźni wtargnęli na teren Muzeum, pokonując ogrodzenie. Zostali jednak szybko ujęci.

Wtargnięcie na teren muzeum Auschwitz-Birkenau. Finowie będą musieli zapłacić

Policjanci przejęli 33-latków. Trafili oni do pomieszczeń dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji, w związku z podejrzeniem, że dopuścili się bezprawnego wtargnięcia na teren Muzeum. Badanie ich stanu trzeźwości wykazało ponad dwa promile alkoholu.

Następnie sprawą zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego. Na podstawie zebranych dowodów obu zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty, bezprawnego wtargnięcia na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Birkenau. Za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Obaj podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali karze. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu nałożył na nich kary grzywny w kwocie po 1500 złotych.

