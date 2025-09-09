Czarne chmury nad Grzegorzem Braunem. Jest ruch prokuratury

Wśród czynów zarzucanych Grzegorzowi Braunowi przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie jest przede wszystkim publiczne znieważenie grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej poprzez wypowiedzenie słów: "tacy jak pani to wstyd, nie powinno was być". Zdaniem prokuratury, eurodeputowany dopuścił się ponadto złośliwego przeszkodzenia publicznego wykonywania aktu religijnego oraz publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej. Wszystkie te zarzuty mają związek ze zgaszeniem przez polityka świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku. W ocenie śledczych, Braun obraził w ten sposób uczucia religijne wyznawców judaizmu.

Nie tylko akcja z gaśnicą. Za co jeszcze chcą pociągnąć Brauna do odpowiedzialności?

Oskarżenie, które trafiło do sądu dotyczy również uszkodzenia mienia i blokady wykładu prof. Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym w maju 2023 r., wyniesienia i zniszczenia choinki w krakowskim sądzie, a także wtargnięcia do Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r. i użycia przemocy wobec dyrektora placówki Łukasza Szumowskiego.

Posiedzenie wstępne sądu w tej sprawie zostało zaplanowane na 14 października.

Kolejne wnioski o uchylenie Braunowi immunitetu

Na tym jednak nie koniec problemów lidera Konfederacji Korony Polskiej. Do Parlamentu Europejskiego wpłynęły bowiem kolejne wnioski Prokuratora Generalnego ws. uchylenia mu immunitetu. W tym przypadku Braun miałby odpowiedzieć za próbę obywatelskiego zatrzymania Gizeli Jagielskiej, lekarki z Oleśnicy, która zabiła chłopca w 37. tygodniu życia prenatalnego. Ginekolog wbiła w serce dziecka igłę z zastrzykiem chlorku potasu. Prokuratura chce również pociągnąć polityka do odpowiedzialności za zniszczenie wystawy poświęconej społeczności LGBT oraz publiczne zaprzeczanie zbrodniom w Auschwitz. Przypomnijmy, że w tej ostatniej kwestii chodzi o twierdzenie Brauna, jakoby w obozie nie zabijano przy użyciu komór gazowych.

Na tym jednak nie koniec. Także policja przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Korony. Ten dotyczy blokady uroczystości w Jedwabnem w lipcu tego roku.

