Braun o komorach gazowych w Auschwitz. Żurek zapowiada stanowcze działania

10 lipca Łukasz Jankowski z Radia Wnet przerwał wywiad z Grzegorzem Braunem po tym, jak ten stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". Eurodeputowany i lider Konfederacji Korony Polskiej przekonywał też, że Muzeum Auschwitz oferuje "przekaz pseudohistoryczny" i rzekomo uniemożliwia prowadzenie rzetelnych badań.

Pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w związku ze słowami Brauna. Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska skierowała do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa tzw. kłamstwa oświęcimskiego. W zeszłym tygodniu "Gazeta Wyborcza" podała, że "prokuratorzy będą musieli udowodnić, że Braun kłamie, a więc przedstawić dowody na istnienie komór gazowych w obozie zagłady".

Śledztwo ws. "kłamstwa oświęcimskiego". Żurek reaguje

– Moi drodzy, wszystkich nas zbulwersowała sytuacja, która pojawiła się w mediach, że tak zwane śledztwo w sprawie kłamstwa oświęcimskiego, którego miał dopuścić się eurodeputowany Braun, po pierwsze, toczy się ślamazarnie, po drugie – że ma się tam udowadniać istnienie komór gazowych – powiedział prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w nagraniu, umieszczonym we wtorek przez resort na platformie X.

– Żyjemy w Polsce. Wiemy, co to było Auschwitz-Birkenau. Nie możemy się na to zgodzić. Dzisiaj rozmawiałem z prowadzącym to śledztwo, który zaprzeczył, że toczyło się ślamazarnie i zaprzeczył także temu, że udowadnia istnienie komór – podkreślił szef MS.

– Myślę, że teraz stosowane oświadczenie wyda prokuratura. Ale dla was mam informację – już jutro ma zostać złożony formalny wniosek o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu. Najpierw trafi do Prokuratury Krajowej, później do europarlamentu – zapowiedział Żurek.

"Nie będziemy patrzeć bezczynnie jak ktoś próbuje zakłamywać tragiczną historię Narodu Polskiego" – czytamy na profilu resortu sprawiedliwości.

