Braun znów ma kłopoty. Jest wniosek o uchylenie jego immunitetu

Eurodeputowany i lider Konfederacji Korony Polskiej wraz z grupą swoich zwolenników miał blokować drogę, uniemożliwiając wyjazd m.in. rabina Polski Michaela Schudricha, który uczestniczył w obchodach rocznicy zbrodni w Jedwabnem.

– Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej w Łomży w związku z blokowaniem i tamowaniem drogi 10 lipca nieopodal pomnika w Jedwabnem skierowali wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Braunowi. Chodzi o umożliwienie prowadzenia dalszych czynności w sprawie tego wykroczenia – poinformował "Gazetę Wyborczą" oficer prasowy podlaskiej policji mł. insp. Tomasz Krupa. Jak się okazuje, policja zidentyfikowała już część osób, które brały udział w tym incydencie.

Nowe tablice w Jedwabnem

Prokuratura Rejonowa w Łomży prowadzi także postępowanie w związku z umieszczeniem w pobliżu pomnika w Jedwabnem tablic, które negują udział Polaków w mordzie na Żydach.

Przypomnijmy, że w Jedwabnem (woj. podlaskie) ustawiono siedem głazów z metalowymi tablicami. Zawierają one treści – w języku polskim i angielskim – które przedstawiają historię relacji polsko-żydowskich oraz zaprzeczają udziałowi Polaków w zbrodni dokonanej na Żydach 10 lipca 1941 r. Głazy ustawiono na prywatnej działce, około 50 metrów od pomnika upamiętniającego ofiary pogromu. "Dowody i relacje świadków zadają kłam twierdzeniom o polskim sprawstwie mordu na Żydach w Jedwabnem 10 lipca 1941 r. W rzeczywistości zbrodni tej dokonał niemiecki oddział pacyfikacyjny pod dowództwem Hermanna Schapera" – głosi napis na jednej z tablic.

Tablice to inicjatywa Ruchu Obrony Polaków i środowiska skupionego wokół Wojciecha Sumlińskiego, dziennikarza śledczego, współautora książki i filmu "Powrót do Jedwabnego", które domaga się wznowienia ekshumacji w Jedwabnem, przerwanych w 2001 r. po naciskach strony żydowskiej, która powoływała się na prawo religijne, zakazujące Żydom naruszania szczątków.

Wyniki częściowej ekshumacji ujawniły m.in., że ofiar było kilkakrotnie mniej, na miejscu znaleziono liczne łuski karabinowe, a ofiary nie zostały obrabowane.

Czytaj też:

Polskie Radio odmówiło zorganizowania imprezy z udziałem Brauna. "Zostaliśmy wprowadzeni w błąd"Czytaj też:

Siostra Brauna w programie Wysockiej-Schnepf. "Nie mogę tego pojąć"