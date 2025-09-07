Operacja nie pomogła Braunowi. "Trzeba się oswajać z tym stanem"

Grzegorz Braun powrócił do polityki po dłuższej przerwie. Media szybko odnotowały nietypowy opatrunek na jego lewym oku. Europoseł przyznał w rozmowie z kanałem Sprawki Okiem Katolika, że cierpi na odklejenie siatkówki.

Polityk zapewnił, że do urazu nie doszło w wyniku żadnego nagłego urazu. – Po prostu się czasem tak weźmie i oderwie – stwierdził.

Braun poddał się operacji, niestety zabiegł nie poprawił jego stanu zdrowia. – Poddałem się grzecznie, w sposób zdyscyplinowany badaniu, diagnozowaniu. Poddałem się też operacji, która miała tę rzecz jakoś tam naprawić. Nie naprawiła, więc trzeba się oswajać stanem, który zaistniał – relacjonował.

Nawiązując do kultowego "Misia", stwierdził, że "odkleiło się oczko temu misiu". – Tak się zdarza, tak jakby ekran się oderwał – dodał. Europoseł przyznał, że grozi mu trwała utrata wzroku w lewym oku. – Może się już napatrzyłem i jakoś trzeba się z tym oswoić – kontynuował.

Braun zdaje się jednak nie tracić humoru. Pytany o reakcje internautów na jego nowy wygląd polityk stwierdził, że zapoznał się z niektórymi przeróbkami. – Naprawdę memy zacne. Za każdym razem właśnie już się zdaje, że wszystko widzieliśmy, a jednak internet i twórczość rodaków w tej dziedzinie mnie naprawdę szczerze rozbawia – przyznaje.

Żurek uderza w Brauna

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła Grzegorza Brauna. Prokuratura Krajowa wskazała w uzasadnieniu, że małopolska Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie "dokonanego publicznie i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu [województwo małopolskie]".

Chodzi o słowa Grzegorza Brauna, które padły 10 lipca podczas audycji Radia Wnet. Lider Konfederacji Korony Polskiej stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". Przekonywał też, że Muzeum Auschwitz oferuje "przekaz pseudohistoryczny" i rzekomo uniemożliwia prowadzenie rzetelnych badań.

