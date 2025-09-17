Burza po skandalicznych słowach Fehlinger-Jahna. "Zapraszam do Auschwitz", "niedouczony głupiec"

Gunther Fehlinger-Jahn to austriacki ekonomista i działacz polityczny, a także szef tamtejszego Komitetu ds. Rozszerzenia NATO o Austrię, Kosowo, Bośnię i Ukrainę.

W dniu wizyty prezydenta RP Karola Nawrockiego w Niemczech, opublikował skandaliczny wpis na portalu X. Nie dość, że oskarżył polskiego przywódcę o sprzyjanie Rosji, to jeszcze "zagroził", że jeżeli temat reparacji będzie podnoszony, to on będzie działał na rzecz odebrania Polsce "ziem niemieckich". Chodzi m. in. o tereny na Pomorzu Zachodnim, które zanim po II wojnie światowej przyznano Polsce, w przeszłości, przez pewien czas, należały do Prus.

"Drogi ProPutinowski Prezydencie Polski, który nienawidzi Ukrainy, Niemiec i UE... witamy w Niemczech Jeśli jeszcze raz wspomnisz o tym, że Niemcy mają zapłacić Polsce reparacje za II wojnę światową, podczas gdy Niemcy płacą Ukrainie 9 miliardów dolarów rocznie, będę zabiegał o to, by Polska zwróciła ziemie niemieckie" – napisał Fehlinger-Jahn.

Fala komentarzy. "Niedouczony głupiec"

Wpisy austriackiego aktywisty wywołały prawdziwą burzę w Polsce. Jego słowa są szeroko komentowane zarówno przez polityków, jak również i dziennikarzy oraz zwykłych internautów. Pod jego wpisem pojawiły się dosłownie dziesiątki komentarzy.

" Kolejny niedouczony głupiec atakuję Polskę, nic o niej nie wiedząc (...) I jeszcze jedno: kiedy wy z Niemcami przeprosicie za Nord Stream – czyli jeden z triggerów ofensywy Putina?" – napisał europoseł Patryk Jaki.

"Jesteś najbardziej anty-polskim Austriakiem od czasów Hitlera. Gratuluję" – napisał były poseł Przemysław Czarnecki.

"Przypomnę, że w wyniku II wojny światowej i zmiany granic Polska straciła terytorium o powierzchni równej całej Austrii" – dodaje europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

"Hitler też był Austriakiem. Tak jak Adolf Eichmann czy Ernst Kaltenbrunner oraz tysiące innych zbrodniarzy wojennych z czasów II WŚ! Niestety, wielu uniknęło odpowiedzialności… Pan @GunterFehlinger swoim wpisem dał świetną okazję do przypomnienia haniebnej roli Austrii w II WŚ" – napisała Anna Zalewska.

"Twój komentarz jedynie potwierdza twoją ignorancję w kwestii historii, polityki itp. To właśnie charakteryzuje idiotów" – stwierdził poseł Jan Mosiński.

