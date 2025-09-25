Sukces polskiej partii na Litwie. Nowy rząd z udziałem AWPL-ZChR zaprzysiężony

Był to niezbędny warunek do tego, aby rząd uzyskał pełne uprawnienia do działania, a po południu zaprzysiężony został nowy gabinet ministrów. Wcześniej, w środę wieczorem zapadły ostateczne decyzje prezydenta dotyczące zaakceptowania nazwisk kandydatów na stanowiska ministerialne, co Gitanas Nausėda potwierdził w Nowym Jorku, podczas swojego pobytu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

W skład nowego rządu po raz piąty w historii Litwy wchodzi jako koalicjant Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin. To kolejny sukces polityczny polskiej partii i jej lidera Waldemara Tomaszewskiego, który w trakcie niełatwych rozmów koalicyjnych uzyskał dla AWPL – ZChR stanowisko ministra sprawiedliwości, które obejmie Rita Tamašunienė oraz stanowiska dwóch wiceministrów w innych resortach. Co ważne, w umowie koalicyjnej znalazły się też kluczowe postulaty programowe polskiej partii: znaczne zwiększenie świadczeń na dzieci, zwiększenie finansowania dróg lokalnych, sprawiedliwe zakończenie procesu zwrotu ziemi w Wilnie, ulgi dla szkół mniejszości narodowych w formowaniu klas oraz polityka prorodzinna.

Umowa koalicyjna trzech frakcji sejmowych: socjaldemokratycznej, „Świtu Niemna” i sejmowej frakcji Chłopów-Zielonych i Związku Chrześcijańskich Rodzin, którą współtworzą Związek Chłopów i Zielonych oraz Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin została podpisana 25 sierpnia w gmachu litewskiego Sejmu przez starostów frakcji: Remigijusa Motuzasa, Remigijusa Žemaitaitisa i Aušrinię Norkienė przy bardzo licznym udziale mediów i polityków czterech partii na czele z prezesami partii Mindaugasem Sinkevičiusem, Aurelijusem Verygą, Waldemarem Tomaszewskim, Remigijusem Žemaitaitisem i przyszłą premier Ingą Ruginienė.