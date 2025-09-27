Zaskakujące doniesienia ws. Wrońskiego. Wiadomo, dlaczego odchodzi z MSZ

Paweł Wroński przestanie być rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych – wynika z ustaleń mediów. O odejściu Pawła Wrońskiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych informuje Press.pl. Z ustaleń serwisu wynika, że nowym rzecznikiem resortu ma zostać Maciej Wewiór, który w ostatnim czasie był wicedyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu. Sam Wewiór nie potwierdza tych ustaleń.

Tymczasem Cezary Gmyz podał zaskakującą informację nt. przyszłości Wrońskiego. "No to się wyjaśniło. Paweł Wroński po opróżnieniu stanowiska rzecznika MSZ ma zostać ambasadorem w Bułgarii. O ile zdobędzie podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Jeśli nie i tak wyjedzie do Sofi jako kierplac w randze szarża" – napisał dziennikarz na portalu X.

Z "Gazety Wyborczej" do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przypomnijmy, że Paweł Wroński rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych został w grudniu 2023 roku. Wcześniej od października 1990 roku pracował w "Gazecie Wyborczej". Początkowo związał się z oddziałem w Kielcach, następnie przeniósł się do redakcji ogólnopolskiej. Był tam autorem reportaży i wywiadów. W roku 2005 był korespondentem w Iraku. W kolejnych latach zajmował się już polityką krajową.

Jako dziennikarz publikował również w takich pismach, jak "Młoda Polska", "Courrier International", "Slovo" czy "Znak". Przez rok był także gospodarzem poranka w stacji TOK FM.

Wroński jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 80. był członkiem duszpasterstwa akademickiego "Beczka" oraz działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Współpracował z prasą podziemną.

Obecny rzecznik MSZ jest znany z publikowania w sieci budzących kontrowersje komentarzy i wchodzenie w spory z politykami opozycji.

