Listy od czytelników "Do Rzeczy"

"Rozdziobią nas kruki i drony", Jerzy Karwelis, "DRz" 39/2025

W artykule "Rozdziobią nas kruki i drony..." "Do Rzeczy" 39/2025 autor Jerzy Karwelis w części z podtytułem "Co działa?" nie zadał sobie trudu, by precyzyjnie opisać stan środków przeciwlotniczych Wojska Polskiego do zwalczania dronów.