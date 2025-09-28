Listy od czytelników "Do Rzeczy"
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Listy od czytelników "Do Rzeczy"

Dodano: 
Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne
Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Joanna Kosinska
Dziękujemy za wszystkie Państwa listy i e-maile. Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: [email protected].

"Rozdziobią nas kruki i drony", Jerzy Karwelis, "DRz" 39/2025

W artykule "Rozdziobią nas kruki i drony..." "Do Rzeczy" 39/2025 autor Jerzy Karwelis w części z podtytułem "Co działa?" nie zadał sobie trudu, by precyzyjnie opisać stan środków przeciwlotniczych Wojska Polskiego do zwalczania dronów.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także