Alkohol to trucizna
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Alkohol to trucizna

Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
PODSŁUCHANE || Rafał, ja nie... nie chciałem... chciałem zrobić ci kuku. Serio... rio... rio...

Co ty, Marcin, tak dziwnie mówisz?

Ja mówię......wię normalnie. To pogłos... głos... łos...

Ale my tę prohibicję jednak wprowadzimy.

A proszę bar... bar... dzo... dzo... Ja mam zapas... pas...

Ja mam zapas... pas... Czego masz zapas?

No jak czego?...ego? Ja, proszę ciebie... bie... alkoholu to normalnie... lnie... do ust nie biorę. Wódy mam... Wody, chciałem powie... powiedzieć...

A może winka? Mam bardzo zacne, z Hiszpanii sobie przywiozłem ostatnio całą skrzynkę.

Nie, dzię... dziękuję. Alkohol to tru... tru... trucizna. Zapamiętaj to so... so... sobie.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

