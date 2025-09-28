Breslau noir

Takie wilcze prawa rynku: od strony marketingowej polski serial Disneya żeruje na cudzej popularności. Konia z rzędem temu, kto słysząc hasła "lata 30.", "kryminał", "serial", "Breslau", nie pomyślał sobie: "O, nareszcie ktoś robi serial według książek Marka Krajewskiego". Otóż nie, ośmioodcinkowa seria Disney+ nie ma nic wspólnego z sagą o Eberhardzie Mocku – nic, poza miejscem akcji. Scenariusz napisali Bartosz Janiszewski i Magdalena Żakowska, za reżyserię odpowiada Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem", "Informacja zwrotna").