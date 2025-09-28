Charlie szczęściarz
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Charlie szczęściarz

Dodano: 
Amerykański aktor Charlie Sheen
Amerykański aktor Charlie Sheen Źródło: PAP/EPA / PENNY STEPHENS
OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE || Proszę traktować tytuł tej recenzji jako ironiczny.

Charlie Sheen to osobnik, który robi wrażenie sympatycznego i ma talent, ale całe życie jechał na gapę. Przetrwał, bo wszyscy dokoła – rodzina, przyjaciele, kochanki, fani – puszczali mu płazem rozmaite ekscesy, a gdy był na dnie, poświęcali się, aby mu pomóc.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także