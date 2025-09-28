Pekin przygląda się Karolowi Nawrockiemu
Pekin przygląda się Karolowi Nawrockiemu

Karol Nawrocki dostał gratulacje od Xi Jinpinga
Karol Nawrocki dostał gratulacje od Xi Jinpinga Źródło: PAP / PAP/EPA
Konrad Smuniewski || Xi Jinping wychowywany był w atmosferze antyrosyjskiego sentymentu, ukształtowanego jeszcze w epoce głębokich napięć chińsko-sowieckich w latach 60. i 70. XX w. Te doświadczenia historyczne sprawiają, że chińskie elity doskonale wiedzą, jak rozgrywać Moskwę i jak nie dopuścić do zbyt dużej zależności od Kremla

Z moich źródeł w Pekinie dochodzą coraz wyraźniejsze sygnały, że przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping jest żywo zainteresowany zbudowaniem relacji z nowym prezydentem Polski, Karolem Nawrockim. Chińska dyplomacja – głównie za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów i poufnych komunikatów – zabiega dziś o możliwie szybkie doprowadzenie do wizyty polskiego prezydenta w Zhongnanhai. Nawrocki, choć wciąż pozostaje postacią stosunkowo nieznaną na arenie międzynarodowej, budzi w Pekinie nie tylko ostrożną ciekawość, lecz także pewne wyczekiwanie. Niech nikogo nie dziwi to, że Xi zadzwonił do niego dopiero po czterech dniach od objęcia urzędu. Opóźnienie to miało wynikać ze zmieszania, jakie wywołały lakoniczne i mało precyzyjne informacje biograficzne, które trafiły na biurko chińskiego przywódcy.

