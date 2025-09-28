Pekin przygląda się Karolowi Nawrockiemu

Z moich źródeł w Pekinie dochodzą coraz wyraźniejsze sygnały, że przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping jest żywo zainteresowany zbudowaniem relacji z nowym prezydentem Polski, Karolem Nawrockim. Chińska dyplomacja – głównie za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów i poufnych komunikatów – zabiega dziś o możliwie szybkie doprowadzenie do wizyty polskiego prezydenta w Zhongnanhai. Nawrocki, choć wciąż pozostaje postacią stosunkowo nieznaną na arenie międzynarodowej, budzi w Pekinie nie tylko ostrożną ciekawość, lecz także pewne wyczekiwanie. Niech nikogo nie dziwi to, że Xi zadzwonił do niego dopiero po czterech dniach od objęcia urzędu. Opóźnienie to miało wynikać ze zmieszania, jakie wywołały lakoniczne i mało precyzyjne informacje biograficzne, które trafiły na biurko chińskiego przywódcy.