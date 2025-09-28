Cupra Leon

Drapieżnie zarysowany przód z ostrymi liniami osłony chłodnicy, obudowy lusterek z włókna węglowego, matrycowe reflektory LED MATRIX z przodu, tylna listwa z podświetlonym logo marki oraz aluminiowe felgi z miedzianymi akcentami – to cechy Leona po liftingu, który nadał mu prawdziwie sportowy charakter.

Zwłaszcza w matowym lakierze ten hatchback hiszpańskiej marki wygląda niczym drapieżny hot hatch, choć w podstawowych wersjach silnikowych pod względem dynamiki Leon już taki supergorący wcale nie jest.