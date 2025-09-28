Wyspy próżnej nadziei

DEKAMERONKI || Człowiek sobie pojedzie od wielkiego dzwonu na urlop, by odpocząć "od tego wszystkiego", a tu i tak "nowa normalność" dogoni.
I to nie dlatego, że dogonią cię jakieś fale radiowe czy internetowe, tylko sam zaczniesz po paru dniach grzebać w ułudzie, że musisz być jakoś poinformowany. Ale to hipokryzja, bo sami sięgamy po tę używkę, wkładając bose stopy zamiast do błękitnego morza to do ścieku wylewającego się z mediów. Tak to jednak jest z nałogami.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
