Znany dziennikarz dołącza do Radia Zet

Redakcja Radia Zet poinformowała, że Zaborski dołączy do grona prowadzących rozmowy polityczne na antenie.

"Radio ZET konsekwentnie wzmacnia swoją ofertę publicystyczną, umacniając pozycję wśród liderów debaty publicznej w Polsce. Od października do zespołu redakcji informacyjnej stacji dołączy Marcin Zaborski. Zaborski poprowadzi flagową audycję stacji w czwartki i piątki. W pozostałe dni gospodarzem programu 'Gość Radia ZET' – emitowanego na żywo o godz. 8:02 – pozostaje Bogdan Rymanowski. To jedno z najważniejszych pasm publicystycznych w eterze, w którym czołowi przedstawiciele sceny politycznej komentują bieżące wydarzenia, którymi żyje cała Polska" – podano w komunikacie rozgłośni.

Zaborski w TVN24

Marcin Zaborski to dziennikarz radiowo-telewizyjny z ponad 20-letnim stażem. "Przez lata pracował w Radiowej Trójce (2000–2016), prowadził autorskie programy w TVP Historia (2015–2016), a następnie w RMF FM (2016–2021). Od 2021 roku jest związany z redakcją TVN24. Z wykształcenia politolog, doktor nauk humanistycznych, badacz mediów i wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS. Jest także przewodniczącym Rady Programowej Forum Dziennikarskiego Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego oraz członkiem Kapituły Nagrody im. Andrzeja Wojciechowskiego w kategorii 'Autor internetowy'" – przypomniano.

Radio Zet informuje o innych nowościach w jesiennej ramówce: "Nowy popołudniowy program 'Trzy pytania na koniec dnia', którego gospodynią jest Beata Lubecka, od października emitowany będzie przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku o godz. 18:02". Po wakacyjnej przerwie na antenę powrócił coniedzielny program z udziałem polityków. "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" jest prowadzony przez Andrzeja Stankiewicza.