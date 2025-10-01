Ambasada USA w Polsce wydała zadziwiający komunikat. Internauci oniemieli

"W związku z przerwą w finansowaniu budżetowym działalność tego konta zostaje tymczasowo ograniczona. Do czasu pełnego wznowienia pracy będziemy publikować jedynie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji nadzwyczajnych" – napisała amerykańska ambasada w środę na platformie X.

"Aktualizacje na tym koncie pozostają wstrzymane do czasu powrotu do normalnego trybu działania, z wyjątkiem pilnych alertów bezpieczeństwa. Informacje o naszych usługach oraz aktualnym statusie operacyjnym dostępne są na stronie travel.state.gov" – czytamy w niecodziennym wpisie.

twitter

Ambasada USA w Polsce ogranicza aktywność na X. Internauci komentują

Komunikat spotkał się ze zdecydowaną reakcją użytkowników portalu. W komentarzach można przeczytać m.in., że "najbogatsze państwo świata nie stać na wrzucanie postów na X", a także nawoływania do założenia zbiórki. Niektórzy internauci nie gryzą się w język i piszą o "imperium dziadów pod rządami Trumpa" i "Upadłych Stanach Zjednoczonych". Są też i tacy, którzy proponują, że poprowadzą konto za 1 tys. dolarów.

Amerykańska administracja zawiesiła działalność w nocy z wtorku na środę (o 6 rano czasu polskiego) po tym, jak projekt ustawy budżetowej opracowany przez Republikanów i zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów przepadł w głosowaniu w Senacie stosunkiem głosów 55 do 45.

Shutdown znów za rządów Trumpa. Nie ma porozumienia ws. budżetu

Impas między prezydentem Donaldem Trumpem a Demokratami w Kongresie doprowadził do 15. zawieszenia działalności rządu USA (tzw. shutdown) od 1981 r. Zanim do tego doszło, prezydent USA zagroził "nieodwracalnymi" cięciami i całą winę zrzucił na barki członków Partii Demokratycznej.

Ambasada USA w Polsce przekazała, że "obecnie planowe usługi związane z obsługą paszportów i wiz – zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w placówkach dyplomatycznych USA za granicą – będą kontynuowane w miarę możliwości".