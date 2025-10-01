Shutdown w USA. Amerykański rząd zawiesza działalność

Amerykańska administracja zawiesiła działalność w środę o północy (6 rano czasu polskiego) po tym, jak projekt ustawy budżetowej opracowany przez Republikanów i zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów przepadł w głosowaniu w Senacie stosunkiem głosów 55 do 45.

Demokraci sprzeciwili się ustawie, ponieważ Republikanie odmówili przedłużenia świadczeń zdrowotnych dla milionów Amerykanów, które wygasają z końcem roku.

Nie ma porozumienia ws. budżetu

Spór dotyczy 1,7 biliona dolarów potrzebnych na działalność agencji rządowych, co stanowi około jedną czwartą całkowitego budżetu rządu wynoszącego 7 bilionów dolarów. Znaczna część pozostałej kwoty trafia do programów zdrowotnych i emerytalnych oraz na spłatę odsetek od rosnącego długu w wysokości 37,5 biliona dolarów.

Analitycy ostrzegają, że zamknięcie rządu może potrwać dłużej niż poprzednie. Najdłuższy shutdown w historii USA trwał ponad 35 dni od grudnia 2018 r. do stycznia 2019 r., podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, w związku ze sporem o bezpieczeństwo granic.

Republikanie mają większość w obu izbach Kongresu, ale przepisy dotyczące wydatków wymagają zgody 60 ze 100 senatorów. Oznacza to, że do uchwalenia ustawy budżetowej potrzeba co najmniej siedmiu głosów Demokratów.

Shutdown w USA

Shutdown oznacza, że setki tysięcy pracowników prawdopodobnie zostanie pozbawionych wynagrodzenia, a wiele rządowych programów i usług będzie wstrzymanych.

Zazwyczaj podczas zamknięcia rządu pracownicy niezbędni kontynuują normalną pracę (niektórzy bez wynagrodzenia), natomiast ci uznani za mniej istotnych są tymczasowo wysyłani na bezpłatny urlop.

Zanim doszło do shutdownu Trump zagroził "nieodwracalnymi" cięciami i całą winę zrzucił na barki Demokratów.