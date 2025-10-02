Co się dzieje koło Szczecina? MSWiA ujawnia
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Co się dzieje koło Szczecina? MSWiA ujawnia

Dodano: 
Port w Szczecinie
Port w Szczecinie Źródło: Wikimedia Commons / Kapitel/CC
MSWiA ujawniło więcej informacji nt. incydentu nieopodal portu w Szczecinie. Okazuje się, że w pobliżu pojawił się rosyjski kuter.

O incydencie niedaleko portu w Szczecinie poinformował w czwartek Donald Tusk. Mówił o tym w Kopenhadze, przy okazji szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. – Otrzymałem wiadomość z Warszawy. Mieliśmy kolejny incydent w pobliżu portu w Szczecinie. Dwa dni temu doszło do incydentu w pobliżu platformy Petrobaltic i naszych rurociągów. Stały za nimi rosyjskie statki – podkreślił premier. – Mamy incydenty w naszym regionie na Morzu Bałtyckim niemal każdego dnia – powiedział szef polskiego rządu.

Więcej szczegółów przekazało MSWiA. – Wczoraj w okolicach godziny 6:30-7:00 rano doszło do incydentu. Straż Graniczna poprzez swoje systemy obserwacyjne zauważyła kuter rosyjski, który płynął z kierunku Rosji – powiedziała rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.

– Kuter dryfował w bardzo bliskiej odległości od rurociągu z gazem, około 300 metrów. Straż Graniczna obserwowała bacznie ten statek. Około godz. 6:30 statek na około 20 minut zatrzymał się koło rurociągu. SG bezzwłocznie podjęła działania i skontaktowała się z jednostką. Jednostka dostosowała się do polecenia, natychmiast opuściła rejon rurociągu. Wszystko skończyło się bezpiecznie. Teren wokół gazociągu jest cały czas monitorowany przez służby – dodała. – Podkreślam, że w takich przypadkach służby MSWiA reagują niezwłocznie i skutecznie, współpracując ze sobą i podejmując odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury – zastrzegła Gałecka.

Tusk: Czas pozbyć się złudzeń

Premier Donald Tusk zauważył, że "praktycznie co tydzień dochodzi do nowych zajść na Bałtyku".

Ostatnie ataki dronowe, prowokacje, były najbardziej spektakularne, ale do prowokacji dochodzi codziennie, również przy granicy z Białorusią – dodał.

Szef rządu wezwał do pozbycia się złudzeń. – Musimy położyć kres tego typu iluzjom. Pierwszą iluzją było i jest to, że nie ma wojny. Niektórzy z nas lubią tę definicję, taką jak pełna agresja, incydenty lub prowokacja. Nie, to wojna. Nowy rodzaj wojny, bardzo złożony, ale to wojna – podkreślił premier zwracając uwagę na tzw. rosyjską flotę cieni – dodał.

W Kopenhadze Donald Tusk wziął udział w panelu razem z prezydent Mołdawii Maią Sandu, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Czytaj też:
"Na stole leżą propozycje jawnie prowojenne". Orban zdradza kulisy szczytuCzytaj też:
Agresywny Ukrainiec deportowany. Pogryzł policyjny radiowóz

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracowała: Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska
Źródło: X / MSWiA/TVP Info
Czytaj także