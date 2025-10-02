Kolejna rosyjska prowokacja? Premier poinformował o "incydencie"

– Otrzymałem dziś wiadomość z Warszawy, że doszło do kolejnego incydentu w pobliżu naszego portu w Szczecinie – poinformował w Kopenhadze premier Donald Tusk.

Szef rządu przypomniał, że wcześniej rosyjskie prowokacje miały miejsce w pobliżu platformy wiertniczej Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Straż Graniczna informowała wówczas, że dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad instalacją.

Premier Donald Tusk zauważył, że "praktycznie co tydzień dochodzi do nowych zajść na Bałtyku".

– Ostatnie ataki dronowe, prowokacje, były najbardziej spektakularne, ale do prowokacji dochodzi codziennie, również przy granicy z Białorusią – dodał.

Szef rządu wezwał do pozbycia się złudzeń. – Musimy położyć kres tego typu iluzjom. Pierwszą iluzją było i jest to, że nie ma wojny. Niektórzy z nas lubią tę definicję, taką jak pełna agresja, incydenty lub prowokacja. Nie, to wojna. Nowy rodzaj wojny, bardzo złożony, ale to wojna – podkreślił premier zwracając uwagę na tzw. rosyjską flotę cieni – dodał.

W Kopenhadze Donald Tusk wziął udział w panelu razem z prezydent Mołdawii MaiąSandu, premierem Wielkiej Brytanii KeiremStarmerem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

