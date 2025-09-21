Polska gotowa odeprzeć atak dronów? Wyniki sondażu dają do myślenia

SW Research na zlecenie portalu rp.pl zapytał Polaków w sondażu, czy ich zdaniem Polska jest przygotowana do odparcia ewentualnego ataku powietrznego z użyciem dronów.

12,7 proc. badanych odpowiedziało, że tak. Aż 41,7 proc. respondentów odpowiedziało "tak, ale tylko z pomocą sojuszników".

Z kolei odpowiedzi "nie" udzieliło 34,6 proc. badanych. Zdania w tej kwestii nie ma 10,9 proc. respondentów.

"Odparcie ataku z pomocą sojuszników za możliwe częściej uważają kobiety (44 proc.) niż mężczyźni (39 proc.). W zapewnienie bezpieczeństwa z pomocą państw sojuszniczych wierzy blisko co druga osoba, która skończyła 50 lat (47 proc.) i niemal tyle samo badanych posiadających średnie wykształcenie (46 proc.). Z uwagi na miejsce zamieszkania taka odpowiedź jest najpopularniejsza wśród respondentów z miast liczących maksymalnie 20 tys. mieszkańców (46 proc.)" – tak wyniki sondażu skomentowała Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z 10 na 11 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – dodało dowództwo. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Dodatkową pomoc po ataku dronów dla Polski zadeklarowały: Francja, Wielka Brytania, USA, Niemcy, Holandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Portugalia i Włochy.

Czytaj też:

"Wiemy, kto kłamie". Cenckiewicz uderza w rządCzytaj też:

Rosja zaatakuje Polskę? Rosną obawy Niemców