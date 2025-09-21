"Wiemy, kto kłamie". Cenckiewicz uderza w rząd

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz powiedział w Telewizji Republika, że "wiemy, kto kłamie w sprawie zdarzenia w Wyrykach".

– Najlepszą egzemplifikacją tego kłamstwa jest występ wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. On wiedział, jakie jest stanowisko rządu. Co więcej, wielokrotnie, mówiąc po angielsku, odwoływał się do tego, że przemawia na tym zgromadzeniu w imieniu rządu. Pokazując zdjęcie domu w Wyrykach mówił, że zniszczenia dokonał rosyjski dron. I w to zasadzie załatwia sprawę – ocenił.

Sławomir Cenckiewicz podkreślił, że "jeśli ktoś przyjąłby wersję taką, że rząd poinformował prezydenta Karola Nawrockiego, jak było w rzeczywistości, a wysłał wiceszefa dyplomacji do ONZ, gdzie ten na forum całego świata skłamał, to sytuacja rządu byłaby jeszcze gorsza".

– Mielibyśmy wówczas sytuację, w której rząd jedno mówi do obywateli w kraju, a co innego komunikuje do odbiorcy międzynarodowego – dodał.

Podkreślił, że nie ma w BBN takiej notatki, w której tzw. incydent w Wyrykach zostałby przedstawiony w sposób jakkolwiek zbliżony do tego, jak sprawę opisała "Rzeczpospolita".

Incydent w Wyrykach. Domu nie uszkodził rosyjski dron

We wtorek "Rzeczpospolita" przekazała, powołując się na anonimowe źródła „w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa”, że dom, który został uszkodzony we wsi Wyryki w woj. lubelskim podczas wtargnięcia w polską przestrzeń rosyjskich dronów, nie został uszkodzony przez spadającego drona, a przez wystrzeloną przez polski samolot F-16 zabłąkaną rakietę przeciwlotniczą AIM-120 AMRAAM.

Prezydent Karol Nawrocki powiedział we wtorek, że oczekuje od premiera i rządu pełnej informacji na temat uszkodzonego domu w Wyrykach. Dodał, że ani on, ani BBN nie dostało informacji na ten temat.

Czytaj też:

W Wyrykach spadła polska rakieta, nie rosyjski dron. "Rząd zatajał informacje"Czytaj też:

Uderzenie w Wyrykach. Co zawierała notatka?