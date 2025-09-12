Będzie odpowiedź NATO na atak dronów w Polsce
Udostępnij12 Skomentuj
Opinie

Będzie odpowiedź NATO na atak dronów w Polsce

Dodano: 
Flaga NATO, zdjęcie ilustracyjne
Flaga NATO, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons
NATO przygotowuje odpowiedź na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski. Sojusz chce wzmocnienia odstraszania na wschodniej flance.

Agencja Bloomberg podała że zostanie również przygotowana odpowiedź polityczna. Pierwsza reakcja miała miejsce w środę, kiedy sekretarz generalny Mark Rutte i inni przywódcy potępili „"ekkomyślne zachowanie” Rosji.

Koordynacją działań militarnych zajmie się Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie, Alexus Grynkewich, który odpowiada za planowanie i prowadzenie wszystkich operacji wojskowych sojuszu.

Dziennikarze twierdzą, że dowództwo NATO ocenia obecnie sytuację i ustala, jakie zaopatrzenie, jeśli w ogóle, będzie potrzebne.

– Mamy jeszcze wiele do zrobienia w przyszłości. Obecnie państwa członkowskie sojuszu udoskonalają swoje uzbrojenie, co pozwala obniżyć koszty prowadzenia działań bojowych. Będziemy to kontynuować wspólnie ze wszystkimi sojusznikami – powiedział Grynkewich.

Wojskowy zaznaczył, że sojusz "wyciągnie wnioski, dowiemy się, co jest nam potrzebne, aby poprawić naszą pozycję i stawić czoła tym ograniczonym najazdom”.

Ukraińska propozycja

W odpowiedzi na atak rosyjskich dornów na Polskę, Ukraina zaproponowała rozpoczęcie wspólnej produkcji dronów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył taką ofertę podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem. Ukraiński przywódca zauważył, że wiele już zrobiono dzięki wspólnym wysiłkom na rzecz zwiększenia produkcji broni.

– Doceniamy, że Finlandia jest gotowa wesprzeć ten kierunek. Nie tylko finansowania ukraińskiej produkcji, ale także tworzenia naszych wspólnych zakładów produkcyjnych – zaznaczył Zełenski.

Ukraina jest gotowa dzielić się doświadczeniami i rozszerzać produkcję. – Ukraina oferuje wszystkim europejskim krajom sąsiedzkim – naszym sąsiadom i oczywiście sąsiadom Rosji – wspólny program finansowania produkcji i rozwoju dronów przechwytujących – podkreślił.

Czytaj też:
Trump o rosyjskich dronach nad Polską: To mogła być pomyłkaCzytaj też:
Kard. Parolin zabrał głos ws. Polski. "Ryzyko wojny na szerszą skalę"

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Bloomberg
Czytaj także