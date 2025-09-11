Kard. Parolin zabrał głos ws. Polski. "Ryzyko wojny na szerszą skalę"

Kard. Parolin wyraził ubolewanie, że Izrael „nie zatrzymuje się, pomimo tak licznych apeli, kierowanych także ze strony Kościoła katolickiego, ze strony kard. Pizzaballi”. To komentarz do najnowszego nagrania, opublikowanego w mediach społecznościowych przez proboszcza katolickiej parafii Świętej Rodziny w Gazie, ks. Gabriele Romanellego. Na nagraniu słychać potężny wybuch w pobliżu kościoła. „Oni wykazują się naprawdę godną podziwu zdolność do wytrwania. Pozostają razem z osobami niepełnosprawnymi i nie chcą się ugiąć wobec przemocy” – mówił hierarcha. Podkreślił, że wobec niesłabnących ataków ze strony Izraela, chrześcijanie w Palestynie „pragną pozostać na przekór wszystkiemu”.

Potrzeba pomocy humanitarnej

Pytany o to, jak ocenia operacje humanitarne, m.in. flottylli (GSF – Globalnej Flotylli Sumud), która została ostrzelana z drona w pobliżu tunezyjskiego portu w Sidi Bou Said, kard. Parolin podkreślił, że wszystkie działania humanitarne, które mogą pomóc ulżyć w poważnym kryzysie humanitarnym na terenie Palestyny, są oceniane pozytywnie. „Wszystko to, co może służyć ludności w Gazie, by pomóc jej w wyjściu z tego kryzysu i z (...) głodu, którego doświadczają, jest pożyteczne”.

Dziennikarze zapytali też watykańskiego sekretarza stanu o komentarz w związku z tym, że Parlament Europejski, choć zachęca państwa członkowskie UE do uznania państwa palestyńskiego, nie mówi w swej deklaracji o ludobójstwie – w przeciwieństwie do niektórych kapłanów i biskupów, którzy otwarcie tak nazywają sytuację w Gazie. Hierarcha podkreślił, że zapewne „w tym, co się dzieje, odnaleźli oni elementy, by posłużyć się tym pojęciem”. Mówiąc o Watykanie, dodał: „My na tę chwilę jeszcze tego nie uczyliśmy. Tym się zajmiemy. Potrzeba przeanalizować [sytuację – red. VN], potrzeba warunków, aby móc złożyć taką deklarację”.

Świat na skraju przepaści

Papieski współpracownik zgodził się ze sformułowaniem, użytym przez jednego z dziennikarzy. „Myślę, że tak: znajdujemy się na skraju przepaści” – mówił, odnosząc się do „eskalacji, która budzi strach”, a także do wydarzeń w Polsce i na Ukrainie. „Znajdujemy się naprawdę w momencie wielkiego zagrożenia. Jeśli naprawdę nie nastąpi chwila zastanowienia nad drogą, która została powzięta, jest ryzyko eskalacji bez końca, a więc też, powiedzmy, wybuchu wojny na szerszą skalę” – przekonywał.

Kard. Parolin zapewnił, że Stolica Apostolska robi wszystko, co jest możliwe, a jej dyplomacja szuka wszelkich możliwych kontaktów, prowadzi rozmowy i nalega, używając dostępnych narzędzi, by powstrzymać tę eskalację.

Deklaracja prezydenta Izraela

Pytany o rozmowę z prezydentem Izraela, który niedawno został przyjęty na audiencji u Ojca Świętego i w Sekretariacie Stanu, kard. Parolin powiedział, że „zapewnił on, że nie nastąpi okupacja Gazy”. Pytany, jak interpretuje te słowa w kontekście aktualnych wydarzeń, podkreślił, że prezydent „powiedział, że nie będzie okupacji Gazy ze strony Izraelczyków. Tak powiedział, a ja wierzę w dobre intencje wszystkich. Następnie należy spojrzeć na fakty”.

Czytaj też:

Rubio: Trump nadal będzie zabiegał o pokój na UkrainieCzytaj też:

Francja wysyła do Polski myśliwce. "Złożyłem zobowiązanie premierowi"