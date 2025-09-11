Rubio: Trump nadal będzie zabiegał o pokój na Ukrainie
Udostępnij3 Skomentuj
Opinie

Rubio: Trump nadal będzie zabiegał o pokój na Ukrainie

Dodano: 
Donald Trump, prezydent USA
Donald Trump, prezydent USA Źródło: Wikimedia Commons
Sekretarz stanu USA zapewnia, że amerykański prezydent nadal będzie podejmował działania zmierzające do zakończenia konfliktu na Ukrainie.

Według sekretarza stanu USA, prezydent Donald Trump, który niedawno emocjonalnie wypowiedział się na temat zamordowania Ukrainki w USA, będzie kontynuował działania mające na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Marco Rubio przekazał to w rozmowie telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Węgier Peterem Szijjarto.

"Właśnie odbyłem długą rozmowę z sekretarzem stanu Marco Rubio, podczas której podziękowałem mu za wysiłki pokojowe Donalda Trumpa i rządu USA. Trump jest jedynym przywódcą, który ma siłę, by zaprowadzić pokój w Europie Środkowej i, w przeciwieństwie do niektórych europejskich polityków, Węgry zdecydowanie popierają jego misję” – napisał Szijjártó na portalu społecznościowym X.

Dodał, że Rubio zapewnił go, iż Trump nie zaniecha swoich wysiłków i że "to daje prawdziwą nadzieję, że ta wyniszczająca wojna może w końcu się zakończyć”.

Wcześniej sekretarz energii USA Chris Wright powiedział, że Trump przedkłada zakończenie wojny na Ukrainie nad sankcje wobec Rosji. Była to odpowiedź na pytanie o reakcję USA na chińskie zakupy rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego objętego sankcjami.

– Najważniejszym celem prezydenta Trumpa jest dobrobyt w kraju i pokój za granicą. Szuka on wszelkich możliwych sposobów, aby zakończyć tę wojnę bez nadmiernych zniszczeń – powiedział Wright.

Strefa buforowa na Ukrainie?

W przypadku zawarcia porozumienia pokojowego USA mogą przejąć nadzór nad strefą buforową na Ukrainie – podała niedawno stacja NBC News, powołując się na cztery źródła.

Strefa buforowa miałaby stanowić duży zdemilitaryzowany obszar – którego granice nie zostały jeszcze określone – na terenie obecnej Ukrainy, oddzielający terytoria kontrolowane przez Moskwę i Kijów.

Według NBC, ze względu na technologie, jakimi dysponuje amerykańska armia, to właśnie Stany Zjednoczone miałyby odpowiadać za monitorowanie strefy, m.in. za pomocą dronów, satelitów i innych narzędzi wywiadowczych.

Według osób zaznajomionych z planem, strefa buforowa mogłaby być chroniona przez wojska z jednego lub kilku krajów spoza NATO, takich jak Arabia Saudyjska, a nawet Bangladesz. Rozmieszczenie na Ukrainie żołnierzy amerykańskich nie jest przewidziane.

Czytaj też:
Co za koincydencja w sprawie dronów. "Perfekcyjny sprzęt dla Polski"

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: X / NBC News
Czytaj także