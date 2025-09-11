Brutalne zabójstwo 23-letniej Ukrainki w USA. Trump domaga się kary śmierci

Do zabójstwa 23-letniej Ukrainki doszło 22 sierpnia w pociągu Lynx Blue Line w Charlotte w Karolinie Północnej. Iryna Zarutska została śmiertelnie zaatakowana nożem przez Decarlosa Browna Jr. 34-latek został aresztowany i usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia.

Lokalna stacja WBTV opublikowała nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowano brutalną zbrodnię. Na filmie widać, jak czarnoskóry mężczyzna siedzi niespokojnie przy oknie. Gdy do pociągu weszła Zarutska, Brown wyjął scyzoryk. Kobieta niczego nie podejrzewała, atak był całkowicie niesprowokowany. Część pasażerów próbowała pomóc 23-latce, ale rany były zbyt poważne. Brown opuścił pociąg, jednak niedługo później został zatrzymany przez policję.

Trump: Kara śmierci. Nie ma innej opcji!

"ZWIERZĘ, które tak brutalnie zabiło piękną młodą kobietę z Ukrainy, która przybyła do Ameryki w poszukiwaniu pokoju i bezpieczeństwa, powinno zostać poddane szybkiemu (nie ma wątpliwości!) procesowi i skazane jedynie na KARĘ ŚMIERCI. Nie ma innej opcji!!!" – napisał na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Prokurator generalna Pam Bondi zapowiedziała, że będzie dążyć do "uzyskania najwyższego wymiaru kary za tę niewybaczalną zbrodnię", aby podejrzany "nigdy więcej nie ujrzał światła dziennego jako wolny człowiek".

Według "New York Post", Iryna Zarutska uciekła do Stanów Zjednoczonych w 2022 r. po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Decarlos Brown Jr był aresztowany w Karolinie Północnej co najmniej 14 razy od 2007 r. za różne przestępstwa, od napaści i rozboju po nielegalne posiadanie broni palnej. Matka Browna powiedziała lokalnej stacji WSOC, że jej syn cierpi na schizofrenię i nie powinien być na wolności. Z kolei zdaniem jego siostry, którą zaatakował w 2022 r., Brown napadł na Zarutską, ponieważ sądził, że "czyta mu w myślach".

Karolina Północna jest jednym z 27 stanów USA, w których obowiązuje kara śmierci. Ostatnią egzekucję wykonano tam w 2006 r.

Czytaj też:

Szokująca zbrodnia w USA. Trump: Jeśli sobie z tym nie poradzimy, stracimy kraj