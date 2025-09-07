Ukrainka zamordowana z powodu koloru skóry? Szokująca zbrodnia w USA

Do tragedii doszło 22 sierpnia w tramwaju Lynx Blue Line w Charlotte w Karolinie Północnej. Z danych policji wynika, że około godziny 22 do tramwaju wszedł 34-letni Decarlos Brown Jr. Po kilku minutach mężczyzna kilkukrotnie pchnął młodą kobietę nożem. Kobieta zmarła na miejscu.

Szokujące nagranie z ataku

Brown został aresztowany i usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Po decyzji sądu mężczyzna przebywa w areszcie.

Lokalna stacja WBTV opublikowała nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowano tę zbrodnię. Na filmie widać, jak czarnoskóry mężczyzna siedzi niespokojnie przy oknie. Gdy do tramwaju wchodzi Zarutska, Brown wyjął scyzoryk. Kobieta niczego nie podejrzewała i spokojnie przeglądała telefon. Między mężczyzną a kobietą nie było żadnej interakcji, atak był całkowicie niesprowokowany.

Część pasażerów próbowała pomóc kobiecie, ale rany były zbyt poważne. Brown opuścił tramwaj, jednak wkrótce został zatrzymany przez policję.

Zychowicz: Duża część amerykańskich czarnych jest nastawiona skrajnie rasistowsko

Sprawę skomentował publicysta oraz były naczelny miesięcznika "Historia Do Rzeczy", Piotr Zychowicz.

"Co za bezsensowna, szokująca zbrodnia... A media głównego nurtu będą nas dalej przekonywały, że największym problemem Ameryki jest rasizm białych przeciwko czarnym. Rzeczywistość – jak to często bywa – jest dokładnie odwrotna. Duża część amerykańskich czarnych jest nastawiona skrajnie rasistowsko i nienawistnie wobec białych współobywateli" – napisał publicysta.

twitter

Zychowicz wskazał, że podczas swej zeszłorocznej wizyty w USA był świadkiem sześciu napadów i bójek, z czego agresorem za każdym razem był mężczyzna czarnoskóry, a ofiarami białe kobiety.

W sieci pojawiło się też wiele komentarzy amerykańskich internautów, którzy nie kryją oburzenia sytuacją. "Nie powinniśmy musieć tak żyć", "Jesteście zaskoczeni? Nie powinniście", "To jest po prostu chore", "normalna biała dziewczyna, która ma pracę, nie może nawet bezpiecznie podróżować transportem publicznym", "co się stało z Ameryką?" – to tylko kilka pierwszych z brzegu wpisów. Podobnych komentarzy są dziesiątki.

Czytaj też:

Imigrant, późniejszy morderca, twierdził, że jest homoseksualistą, by uniknąć deportacjiCzytaj też:

W tym europejskim kraju rośnie liczba przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan