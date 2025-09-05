Imigrant, późniejszy morderca, twierdził, że jest homoseksualistą, by uniknąć deportacji

Imigrant z Iraku podejrzany o zabójstwo – popchnięcie ze skutkiem śmiertelnym 16-letniej ukraińskiej uchodźczyni Liany K. pod pociąg towarowy w niemieckim mieście Friedland, wcześniej ubiegał się o azyl na Litwie, powołując się na obawy przed egzekucją w Iraku za rzekomy homoseksualizm. Później został skazany za napaść seksualną na kobietę.

Twierdził, że jest homoseksualistą

Jak opisuje niemieckie media, Muhammed A., lat 31, dostał się do Niemiec przez Litwę. Po raz pierwszy nielegalnie wjechał na terytorium Unii Europejskiej przez Litwę 25 sierpnia 2021 roku. Twierdził, że jest homoseksualistą i upierał się, że w Iraku grozi mu kara śmierci. To powszechna metoda stosowana przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, aby pozostać w Europie i udaremnić wszelkie procedury deportacyjne, niezależnie od tego, czy wniosek o azyl zostanie rozpatrzony pozytywnie, czy nie. Jego wniosek o azyl został odrzucony dwukrotnie.

Opowiadał, żeby nie deportować, bo będzie miał traumę

Federalny Urząd ds. Migracji w Niemczech złożył wniosek w procedurze dublińskiej o deportację na Litwę w październiku 2022 roku, ale liczne problemy prawne opóźniły jego powrót. Imigrant twierdził, że został zgwałcony w ośrodku dla "azylantów" w Kybartai na Litwie i ostrzegał przed "znacznym ryzykiem retraumatyzacji" w przypadku deportacji. Nie zgłoszono żadnych dowodów na to zdarzenie, w tym żadnych formalnych oskarżeń w tamtym czasie.

Skazany za akt ekshibicjonizmu

W listopadzie 2024 roku Muhammed A. został skazany za akt ekshibicjonizmu po tym, jak podszedł do kobiety, objął ją ramieniem, rozpiął spodnie i obnażył się. Został ukarany grzywną w wysokości 40 stawek dziennych po 15 euro każda. Ponieważ grzywna była niższa niż 90 stawek dziennych, nie spowodowała wpisu do rejestru karnego, co mogłoby dodatkowo wpłynąć na jego status imigracyjny.

W grudniu 2024 roku imigrant znów złożył wniosek o azyl w Niemczech i otrzymał decyzję odmowną. Został zobowiązany do opuszczenia kraju najpóźniej do marca 2025 roku. Jak to bardzo często bywa w takich sytuacjach, nie zastosował się do polecenia. W czerwcu 2025 urzędnicy skierowali wniosek o jego wydalenie, ale sąd uznał go za bezzasadny i imigrant dalej przebywał w Niemczech.

Zabił uchodźczynię z Ukrainy. Wepchnął ją pod pociąg

11 sierpnia na dworcu w miejscowości Friedland Irakijczyk wepchnął pod nadjeżdżający pociąg 16-letnią Lianę K. Dziewczyna zginęła na miejscu. Jak się okazało, nieproszony przybysz już wcześniej sprawiał problemy. W dniu ataku dwukrotnie napotykał policję, był pijany.

Jak napisał portal jungefreiheit.de powstała wątpliwość, czy morderca poniesie odpowiedzialność karną. Obrona ma podnosić jego rzekomą schizofrenię. Niewykluczone, że jeśli taką linię podzieli sąd, Irakijczyk trafi do kliniki psychiatrycznej, a później wyjdzie na wolność. Takiego scenariusza obawia się matka zamordowanej dziewczyny.

