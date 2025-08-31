Do naszych sąsiadów zabójca przyjechał z Iraku. W grudniu 2024 roku złożył wniosek o azyl w Niemczech i otrzymał decyzję odmowną. Został zobowiązany do opuszczenia kraju najpóźniej do marca 2025 roku. Jak to bardzo często bywa w takich sytuacjach, imigrant nie zastosował się do polecenia. W czerwcu 2025 urzędnicy skierowali wniosek o jego wydalenie, ale sąd uznał go za bezzasadny i imigrant dalej przebywał w Niemczech.

Niemcy. Irakijczyk wepchnął dziewczynę pod pociąg

11 sierpnia na dworcu w miejscowości Friedland Irakijczyk wepchnął pod nadjeżdżający pociąg 16-letnią Lianę K. Dziewczyna zginęła na miejscu. Jak się okazało, nieproszony przybysz już wcześniej sprawiał problemy. W dniu ataku dwukrotnie napotykał policję, był pijany.

Jak pisze portal jungefreiheit.de powstała wątpliwość, czy morderca poniesie odpowiedzialność karną. Obrona ma podnosić jego rzekomą schizofrenię. Niewykluczone, że jeśli taką linię podzieli sąd, Irakijczyk trafi do kliniki psychiatrycznej, a później wyjdzie na wolność. Takiego scenariusza obawia się matka zamordowanej dziewczyny.

AfD przeciwko masowej migracji

Natychmiastowej, poważnej zmiany polityki migracyjnej łącznie z zamknięciem granic dla cudzoziemców z Afryki i państw muzułmańskich i rozpoczęciem deportacji nielegalnych imigrantów, domaga się w Niemczech największa obecnie, zwalczana przez system polityczno-medialny partia Alternatywa dla Niemiec.

