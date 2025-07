Ataki nożem w szkołach. Polityk AfD: Niemcy muszą zakończyć eksperyment lewicowych utopistów

Nowe dane pokazują, że 40 proc. wszystkich podejrzanych o przemoc w niemieckich szkołach w 2024 r. nie było obywatelami Niemiec, przy czym obywatele zagranicznego pochodzenia z niemieckimi paszportami zostali zaklasyfikowani jako "Niemcy".

Polityk AfD: Potrzebujemy deportacji

Dane opublikowano w odpowiedzi na zapytanie parlamentarne eksperta ds. wewnętrznych, posła Alternatywy dla Niemiec Martina Hessa. Polityk twierdzi, że istnieje wyraźny związek między masową imigracją a rosnącymi zagrożeniami w szkołach.

"Potrzebujemy skutecznej kontroli granic, zdecydowanej deportacji cudzoziemców-przestępców i zakończenia ideologicznie motywowanego eksperymentu wielokulturowego. Państwo musi ponownie stać się sanktuarium dla obywateli, a nie projektem edukacyjnym lewicowych utopistów" – powiedział Hess w wywiadzie dla "Junge Freiheit".

Bezpośredni skutek masowej migracji

"Te niepokojące wydarzenia są bezpośrednim skutkiem nieodpowiedzialnej masowej imigracji z ostatnich lat" – ocenił polityk. "Każdy, kto pozwala milionom młodych mężczyzn obcokrajowców na przyjazd do kraju i wierzy, że integracja nastąpi sama, zagraża bezpieczeństwu wewnętrznemu i pokojowi społecznemu".

"To szokujące liczby, które pokazują, że nasze dzieci są narażone na coraz większe niebezpieczeństwo nawet na terenach rzekomo chronionych" – skomentowała parlamentarzystka AfD Birgit Bessin, która także złożyła interpelację poselską.

Przemoc cudzoziemców i "Niemców" w szkołach

Z nowych danych wynika, że łącznie podejrzanych było 4254 cudzoziemców, a 7309 miało obywatelstwo niemieckie. Na szczycie listy są Syryjczycy, których Angela Merkel i Olaf Scholz wpuścili wyjątkowo wielu. Spośród ponad 11 podejrzanych, 1236 posiadało paszporty syryjskie, co stanowiło jeden na dziesięć przypadków przemocy. Zaraz za Syryjczykami znaleźli się Afgańczycy, którzy stanowili 3,6 proc. wszystkich podejrzanych.

Bardzo duża liczba podejrzanych to osoby o zagranicznym pochodzeniu, ale ponieważ posiadają niemieckie paszporty, są liczeni wyłącznie jako "Niemcy". Nawet osoby z podwójnym obywatelstwem zostały przyporządkowane do kategorii wyłącznie jako "Niemcy".

Remix News zwraca uwagę, że przykładowo Dania rejestruje dane duńskich obywateli o zagranicznym pochodzeniu, co daje lepszy obraz działań integracyjnych i trendów w przestępczości zagranicznej.

Ponad dwa ataki nożem dziennie

W sumie w niemieckim systemie szkolnictwa w zeszłym roku odnotowano 35 570 przestępstw z użyciem przemocy. Daje to średnio 97 przestępstw z użyciem przemocy dziennie, z czego 740 to ataki z użyciem noża. Oznacza to ponad dwa ataki z użyciem noża dziennie.

Jednak biorąc pod uwagę wszystkie przestępstwa, liczba ta sięga 94 318. Dodatkowo, 24 292 przestępstwa miały miejsce podczas imprez szkolnych, takich jak wycieczki szkolne czy przedstawienia teatralne, w tym 284 incydenty z użyciem noża.

Według ogólnych danych o przestępczości liczba przestępstw wśród młodzieży ogółem wzrosła o 3,8 proc. w latach 2023–2024, a wśród dzieci poniżej 14. roku życia wzrosła o 11,3 proc. do 13 755.

