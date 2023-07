Ekspert chce uczyć muzułmańską młodzież niemieckiej konstytucji, a nie nauczycieli islamu

Ahmad Mansour to psycholog zajmujący się m.in. kwestiami dotyczącymi islamizmu. W wywiadzie udzielonym dziennikowi "Bonner General-Anzeiger" nie krył, że problem radykalizacji muzułmańskiej młodzieży nasila się. "Zauważam to teraz w całych Niemczech i nie jest ograniczone już tylko do szkół" – powiedział.

Ekspert: Uciekają w radykalny islam

Co ciekawe, wśród powodów tego zjawiska ekspert wskazuje tzw. pandemię koronawirusa. Przypomina, że w wyniku tzw. restrykcji młodym ludziom ograniczono możliwości kontaktów, co nie było bez znaczenia, ponieważ utrudniło wśród młodych proces rozwinięcia empatii.

Dodatkowo – w jego opinii – kompleksy sprawiają, że część muzułmańskiej młodzieży szuka ucieczki w religii, która daje im poczucie bezpieczeństwa i tożsamości. "Jednak nie szukają schronienia w nowoczesnym liberalnym islamie, ale w radykalnym, czasem salafickim islamie" – zaznaczył.

Mansour: Strach nauczycieli przed polityczną poprawnością

Psycholog twierdzi, że w kraju powinno się podjąć działania prewencyjne i "skonfrontować agresywną młodzież muzułmańską z wartościami ustawy zasadniczej znacznie wcześniej niż dotychczas". W jego koncepcji zakładałoby to przede wszystkim przekazywanie idei tolerancji, dialogu i demokracji, zamiast dalszego szkolenia nauczycieli w zakresie islamu. "W szkole ludzie często zapominali dyskutować o rzeczach, które nie pasują do światopoglądu muzułmańskich uczniów" – wskazał.

Ahmad Mansour zwrócił ponadto uwagę na to, że nauczyciele nie mogą dać się uciszać. Wskazał, że strach przed zachowaniem się w sposób niepoprawny politycznie jest dużym problemem w szkołach, "ponieważ nauczyciele są niepewni i czują się jeszcze bardziej ograniczeni w swoich możliwościach działania niż inne instytucje państwowe, co często prowadzi do milczenia".

Czytaj też:

"Wojna klanów eskaluje". Wielka bójka uliczna w Niemczech, ale nie NiemcówCzytaj też:

W Norymberdze Syryjczyk zaatakował i ranił policjantów. Krzyczał "Allahu akbar"Czytaj też:

"Obsesja" Niemców na punkcie gotówki powiązana z napadami na bankomaty. Ale Marokańczycy też są do niej przywiązani