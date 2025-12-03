Chrześcijanie celem dżihadystów. Chodzi o kraj w Europie

Pod koniec listopada dziennik "Le Figaro" opublikował fragmenty analizy, które dokumentują systematyczne zakorzenienie ideologii nienawiści wobec chrześcijan w propagandzie islamistycznej.

Chrześcijanin ofiarą nożownika

Analiza powstała po ataku nożem, do którego doszło 10 września w Lyonie, w wyniku którego zamordowano 45-letniego chrześcijanina asyryjskiego pochodzenia, Ashur Sarnaya. Publikował on regularnie na swoim koncie TikTok przesłania chrześcijańskie w języku arabskim, krytykując islam. Podczas transmisji na żywo został śmiertelnie ranny nożem w szyję przed swoim domem w 9. dzielnicy Lyonu.

W analizie opisano, w jaki sposób Państwo Islamskie i Al-Kaida systematycznie oczerniają chrześcijan jako "niewiernych" i "bałwochwalców". Termin "krzyżowcy" ma kojarzyć współczesnych Europejczyków ze średniowiecznymi krucjatami, historią kolonializmu oraz zachodnimi interwencjami wojskowymi w Afganistanie i Mali.

Według DGSI w ciągu ostatnich dziesięciu lat udaremniono we Francji ponad 80 islamskich planów zamachów.

Nowa era terroryzmu we Francji

Zmienił się również profil sprawców. Francja przeżywa nową erę terroryzmu, podsycaną przez obfitość propagandy w kanałach internetowych. Prawie 70 procent aresztowań pod zarzutem terroryzmu dotyczy obecnie osób poniżej 21 roku życia. W 2025 roku już 39 nieletnich zostało oskarżonych o terroryzm, co stanowi historyczny rekord.

Analiza DGSI jest zgodna z badaniami przeprowadzonymi przez wiedeńskie obserwatorium "Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians" (OIDAC Europe). Według rocznego raportu za rok 2025, przedstawionego w listopadzie w Parlamencie Europejskim, w 2024 r. w 35 krajach europejskich odnotowano łącznie 2211 przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan.

