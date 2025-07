Przemoc cudzoziemców i "Niemców" w szkołach. Ponad dwa ataki z użyciem noża dziennie

Dane opublikowano w odpowiedzi na zapytanie parlamentarne posła Alternatywy dla Niemiec Martina Hessa.

Przemoc "Niemców" w szkołach

Łącznie podejrzanych było 4254 cudzoziemców, a 7309 miało obywatelstwo niemieckie. Na szczycie listy są Syryjczycy, których kanclerze Angela Merkel (chadecja) i jej następca Olaf Scholz (socjaldemokracja) wpuścili wyjątkowo wielu. Spośród ponad 11 podejrzanych, 1236 posiadało paszporty syryjskie, co stanowiło jeden na dziesięć przypadków przemocy. Zaraz za Syryjczykami znaleźli się Afgańczycy, którzy stanowili 3,6 proc. wszystkich podejrzanych.

Bardzo duża liczba podejrzanych to osoby o zagranicznym pochodzeniu, ale ponieważ posiadają niemieckie paszporty, są liczeni wyłącznie jako "Niemcy". Nawet osoby z podwójnym obywatelstwem zostały przyporządkowane do kategorii wyłącznie jako "Niemcy".

Remix News zwraca uwagę, że przykładowo Dania rejestruje dane duńskich obywateli o zagranicznym pochodzeniu, co daje lepszy obraz działań integracyjnych i trendów w przestępczości zagranicznej.

Ponad dwa ataki nożem dziennie

W sumie w niemieckim systemie szkolnictwa w zeszłym roku odnotowano 35 570 przestępstw z użyciem przemocy. Daje to średnio 97 przestępstw z użyciem przemocy dziennie, z czego 740 to ataki z użyciem noża. Oznacza to ponad dwa ataki z użyciem noża dziennie.

Jednak biorąc pod uwagę wszystkie przestępstwa, liczba ta sięga 94 318. Dodatkowo, 24 292 przestępstwa miały miejsce podczas imprez szkolnych, takich jak wycieczki szkolne czy przedstawienia teatralne, w tym 284 incydenty z użyciem noża.

Według ogólnych danych o przestępczości liczba przestępstw wśród młodzieży ogółem wzrosła o 3,8 proc. w latach 2023–2024, a wśród dzieci poniżej 14. roku życia wzrosła o 11,3 proc. do 13 755.

