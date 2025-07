"Habibi come to Germany". Polityk AfD: Problem leży w części rządów UE

Ewa Zajączkowska-Hernik przeprowadziła kolejną rozmowę z propolskim europosłem Alternatywy dla Niemiec Tomasz Froelichem. To niemiecki polityk o polskich korzeniach, mówiący także w języku polskim. Jego dziadek walczył w Powstaniu Warszawskim po stronie polskich powstańców. AfD to partia prawicowa stanowczo sprzeciwiająca się polityce otwartych drzwi na masową migrację do Niemiec i Europy.

Poprzednia rozmowa wzbudziła szerokie zainteresowanie. Tym razem tematem rozmowy była kwestia masowej migracji w Europie, w tym podrzucanie migrantów z Niemiec do Polski.

Gość Zajączkowskiej-Hernik pojawił się wcześniej na polsko-niemieckiej granicy, gdzie wyraził wsparcie dla polskich patroli obywatelskich. Jak zaznaczył, w AfD nie było z tego powodu żadnej negatywnej reakcji, ponieważ formacja rozumie, że Polacy nie chcą, by przerzucano do nich migrantów.

Polityk AfD: Nie wpuszczać już spoza UE

Rozmawiający europosłowie Konfederacji i AfD zgodzili się, że przede wszystkim porządne kontrole graniczne od wielu lat powinny być na zewnętrznych granicach całej Unii Europejskiej. Wtedy problemu z imigrantami w dużej mierze w ogóle by nie było.

Froelich przypomniał, że kiedy kanclerz Merkel zaczęła na masową skalę sprowadzać do kraju imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, to niestety bardzo wielu Niemców przyjęło to z aprobatą, licząc, że nowa siła robocza przysłuży się niemieckiej gospodarce. Autentycznie wierzono, że multi-kulti może się udać.

Zajączkowska-Hernik przypomniała słynne kuriozalne nagranie z niemiecką dziewczyną wrzeszczącą "Habibi come to Germany".

Froelich powiedział, że "teraz Habibi już nie są mile widziani przez rząd niemiecki, co jest najlepszym dowodem na to, że niemiecka polityka była błędna". – To, co Niemcy teraz robią, to kapitulacja przed własną polityką migracyjną – powiedział Froelich, dodając, że rozumie Polaków broniących swoich granic. Zaznaczył, że jest to ważny sygnał dla całej Europy. Europoseł podkreślił, że przerzucanie imigrantów nie jest ani w interesie polskim, ani niemieckim, m.in. dlatego, że zaognia wzajemne stosunki.

Problem masowej migracji

Europoseł powiedział, że unijny system azylowy jest kompletnie dysfunkcjonalny. Imigranci spoza UE nie powinni być wpuszczani do Europy, a nie krążyć pomiędzy europejskimi krajami. Ośrodki dla migrantów powinny być tworzone poza Europą. Tym bardziej że lewicowe rządy, które wciąż utrzymują na kontynencie, robią, co mogą, żeby migranci, którzy dostali się do Europy, już jej nie opuścili.

Zajączkowska-Hernik zwróciła uwagę, że jest czymś niepojętym, by państwa europejskie, które mają swoje wojska, służby mundurowe, polityki migracyjne, zamiast odsyłać imigrantów tam, skąd przypłynęli na pontonach, łodziach lub trasami lądowymi, wpuszczają ich na terytorium unijne.

Froelich odparł, że Europa poradziłaby sobie z imigracją, ale problem w tym, że część rządów państw członkowskich Unii Europejskiej nie chce sobie z tym poradzić. – Wśród lewicowo-liberalnych rządów jest popularna fałszywa narracja, że masowa migracja jest szansą ze względu na złą demografię – powiedział. Przypomniał, że proceder wpuszczania Afrykanów i muzułmanów jest na rękę wielkim korporacjom, które chcą im płacić mniej niż Europejczykom. – A nawet ci, którzy nie znajdą pracy, są dodatkowymi konsumentami przez socjal państwa niemieckiego – zwrócił uwagę.

Cała rozmowa dostępna na kanale YouTube eurodeputowanej Konfederacji pod tytułem "Zajączkowska vs europoseł z AFD o podrzucaniu Polsce imigrantów!".

