W tym kraju ludzie mają dość. Nawet wyborcy lewicy chcą masowych deportacji

Rządzona przez koalicję socjalistów i komunistów Hiszpania jest jednym europejskich państw, w których przemoc imigrantów z Afryki wobec rodzimego społeczeństwa jest na porządku dziennym. Po kolejnym pobiciu – tym razem starszego mężczyzny w Torre-Pacheco na południu Hiszpanii, lokalni mieszkańcy masowo wyszli na ulice, by wyrazić swój protest przeciwko masowej migracji. Z kolei marokańscy imigranci zaczęli nawoływać na kanałach społecznościowych, by pobić jak najwięcej z nich. Doszło do zamieszek.

Hiszpanie chcą deportacji nielegalnych imigrantów

Z sondażu zrealizowanego przez pracownię Sigma Dos dla "El Mundo" wynika, że 70 procent Hiszpanów popiera deportacje nielegalnych imigrantów z ich kraju. Ankieterzy pytali o flagowy projekt partii Vox, który zakłada masową deportację wszystkich nielegalnych imigrantów.

Jeśli chodzi o sympatyków centrolewicowej Partii Ludowej, to poparcie dla tej koncepcji wyraziło 92 proc. z nich. Wyborcy prawicowej partii Vox popierają to rozwiązanie w 89 procentach. Z kolei wśród zwolenników Partii Socjalistycznej poparcie dla masowych deportacji okazało 57 proc. pytanych.

Jedyna formacja, której sympatycy w sondażu w większości opowiedzieli się przeciwko masowym deportacjom, to skrajnie lewicowa niszowa partia Sumar. Propozycję odrzuca 67 procent pytanych.

Nielegalni przybysze wciąż wpuszczani

Hiszpania jest jednym z państw najsilniej dotkniętych polityką swoich rządów, polegającą na wpuszczaniu do kraju mas imigrantów z Afryki.

W ostatnich latach Hiszpania stała się jedną z bram dla masowej imigracji. Wyspy Kanaryjskie od lat należą do miejsc, przez które nielegalni przybysze dostają się na kontynent.

Jak zauważa portal Remix News, od 2020 roku w Hiszpanii odnotowano 650-procentowy wzrost liczby wiz w celu łączenia rodzin.

W 1991 roku populacja Hiszpanii urodzona za granicą stanowiła mniej niż 1 procent. W 2025 roku wzrosła do 20 procent. Według szacunków, jeśli polityka migracyjna nie zostanie zmieniona, do 2039 roku odsetek Hiszpanów spadnie do 60 procent.

