Szokująca zbrodnia w USA. Trump: Jeśli sobie z tym nie poradzimy, stracimy kraj

Do tragedii doszło 22 sierpnia w tramwaju Lynx Blue Line w Charlotte w Karolinie Północnej. Z danych policji wynika, że około godziny 22 do tramwaju wszedł 34-letni Decarlos Brown Jr. Po kilku minutach mężczyzna kilkukrotnie pchnął młodą kobietę nożem. Kobieta zmarła na miejscu.

Szokujące nagranie z ataku

Brown został aresztowany i usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Po decyzji sądu mężczyzna przebywa w areszcie.

Lokalna stacja WBTV opublikowała nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowano tę zbrodnię. Na filmie widać, jak czarnoskóry mężczyzna siedzi niespokojnie przy oknie. Gdy do tramwaju wchodzi Zarutska, Brown wyjął scyzoryk. Kobieta niczego nie podejrzewała i spokojnie przeglądała telefon. Między mężczyzną a kobietą nie było żadnej interakcji, atak był całkowicie niesprowokowany.

Część pasażerów próbowała pomóc kobiecie, ale rany były zbyt poważne. Brown opuścił tramwaj, jednak wkrótce został zatrzymany przez policję.

Trump oskarża Demokratów: Mają krew na rękach

Wstrząsająca zbrodnia jest szeroko komentowana w USA. Do sprawy odniósł się sam prezydent Donald Trump, który odpowiedzialnością obarcza Demokratów.

"Sprawcą był znany przestępca (...). Co do cholery robił w tym pociągu i na ulicach? Przestępcy tacy jak on powinni być zamknięci. Krew tej niewinnej kobiety dosłownie kapie z noża mordercy, a teraz Demokraci, którzy odmawiają wsadzania złych ludzi do więzień, mają jej krew na rękach" – napisał na swoim portalu Truth Social.

Prezydent dodał, że zarówno Karolina Północna jak i każdy inny stan potrzebuje prawa i porządku i "tylko Republikanie to zapewnią".

– Są źli ludzie. Musimy ich powstrzymać. Jeśli sobie z tym nie poradzimy, nie będziemy mieli kraju – dodał podczas konferencji prasowej.

