Francja wysyła do Polski myśliwce. "Złożyłem zobowiązanie premierowi"

"W związku z wtargnięciem rosyjskich dronów do Polski, podjąłem decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale, aby wesprzeć ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i wschodniej flanki Europy wraz z naszymi sojusznikami z NATO" – przekazał w mediach społecznościowych francuski prezydent Emmanuel Macron.
"Złożyłem to zobowiązanie wczoraj polskiemu premierowi. Rozmawiałem również na ten temat z sekretarzem generalnym NATO i premierem Wielkiej Brytanii, który również jest zaangażowany w ochronę wschodniej flanki" – dodał polityk.
"Bezpieczeństwo kontynentu europejskiego jest naszym najwyższym priorytetem. Nie ulegniemy rosnącemu zastraszaniu ze strony Rosji" – podsumował swój wpis.
Atak na Ukrainę. Drony wtargnęły do Polski
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Kilkanaście prawdopodobnie rosyjskich dronów – premier Tusk przekazał, że 19 – naruszyło polską przestrzeń powietrzną w różnych miejscach. Kilka bezzałogowców została zestrzelona. Akcję wykonały myśliwce polskie oraz sojusznicze z państw NATO.
Białoruś ostrzegła
Jak wspomniał w swojej wypowiedzi Skalik, o nadlatujących dronach Polskę ostrzegła Białoruś. Generał Murawiejko przekazał, że białoruska obrona powietrzna zestrzeliła część dronów, które zboczyły z kursu wskutek zakłóceń elektronicznych podczas wymiany uderzeń między Rosją a Ukrainą. Informacje te potwierdziło Wojsko Polskie.
Art. 4 paktu o NATO
W reakcji na ten poważny incydent Warszawa złożyła wniosek, by NATO uruchomiło art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Przepis ten stanowi, że "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć – zdaniem którejkolwiek z nich – zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron"
Nawrocki rozmawiał z Trumpem
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej potępiły władze państw europejskich, w tym Niemiec, Węgier i Słowacji. Jeszcze w środę prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem. Jak przekazał, prezydent USA po raz kolejny potwierdził, że amerykańscy będą stacjonować w Polsce i potwierdził jedność sojuszniczą z Polską.
Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker podkreślił, że Amerykanie są z sojusznikami w obliczu naruszeń przestrzeni powietrznej i w razie potrzeby będą bronić "każdego cala terytorium NATO".
Rosja gotowa do rozmów z Polską.
Resort obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej wystosował komunikat, w którym twierdzi, że w trakcie uderzenia na przedsiębiorstwa ukraińskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego "nie planowano uderzenia na cele na terytorium Polski".
"Maksymalny zasięg lotu rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych użytych podczas ataku, które rzekomo przekroczyły granicę z Polską, nie przekracza 700 kilometrów" – podkreślił MON Rosji. Dodano również, że ministerstwo jest gotowe do konsultacji z polskim resortem obrony w tej sprawie
Co na to Sikorski?
O tę propozycję przez dziennikarzy zapytany został minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
– No to ciekawe, bo chargé d'affaires ambasady rosyjskiej od razu powiedział, że to nie są rosyjskie drony – powiedział Sikorski. Minister spraw zagranicznych dodał, że "jeśli to jest forma przyznania się do winy, no to mamy postęp". – Ale wolelibyśmy, żeby oni tych dronów po prostu nie przysyłali nad Polskę – dodał, kończąc na tym swoją odpowiedź.
Kolejna próba wciągnięcia Polski do wojny przez Ukrainę?
Tymczasem minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha chce, żeby państwa sąsiadujące z Ukrainą strącały ze swojego terytorium nadlatujące w ich kierunku rosyjskie drony i pociski na terytorium Ukrainy. Takie prośby, propozycje, wezwania ze strony ukraińskiej pojawiały się już kilkukrotnie, o czym za każdym razem dokładnie informowaliśmy na "Do Rzeczy".
Czytaj też:
MSZ Rosji naciska na Polskę. Chodzi o BiałoruśCzytaj też:
Łukaszenka: Mówiłem tysiące razy. Nie chcemy żadnych wojen ani konfliktów
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.